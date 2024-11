A primeira vez que os reis de Espanha, Felipe e Letizia, visitaram as zonas mais afetadas pela tempestade DANA foram recebidos com lama, atirada por locais revoltados com os líderes espanhóis. Hoje, no entanto, tudo foi diferente.

Os reis de Espanha tiveram direito a muitos aplausos no seu passeio por Chiva, uma das localidades de Valência afetadas pela tempestade do passado dia 29 de Outubro. As críticas e insultos, desta feita, foram direcionados ao presidente do governo local, Carlos Mazón, que os acompanhou.

Felipe VI e Letizia chegaram à vila perto das 12h00 e dirigiram-se à Câmara Municipal, onde centenas de espanhóis os esperavam e aplaudiram quando estes entravam na autarquia local. Posteriormente iniciaram um pequeno passeio pela vila para ver os efeitos da cheia e a evolução das tarefas de limpeza e primeiras reconstruções.