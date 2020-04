O acórdão, a que a agência Lusa teve hoje acesso, “nega provimento” ao recurso interposto por três dos quatro arguidos condenados pelo Tribunal de Loures (primeira instância) a penas de oito anos e meio, de sete anos e meio (duas penas) e a sete anos de cadeia.

Em 24 de agosto de 2018, o Tribunal de Loures condenou os quatro jovens, mas três recorreram para o TRL que, numa primeira decisão, anulou esse acórdão da primeira instância, determinando a elaboração de um novo acórdão por parte do coletivo de juízes, presídido por Rui Teixeira, que manteve o essencial e as penas do primeiro acórdão, agora confirmadas pela Relação de Lisboa.

Em declarações hoje à Lusa, o advogado dos dois agentes policiais que se constituíram assistentes no processo, Ricardo Serrano Vieira, afirmou “que se fez mais uma vez justiça”, esperando que este caso “sirva de exemplo para o futuro”.

Na leitura do acórdão, proferida em 24 de agosto de 2018, o presidente do coletivo de juízes, Rui Teixeira, absolveu um dos cinco arguidos mas sustentou que, em relação aos quatro condenados, “atitudes grupais” violentas como as que foram praticadas por estes “não colhem” numa sociedade de bem.