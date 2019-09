Jaime Batista viu a sua pena de prisão baixar de nove anos para sete anos e seis meses, Ana Batista passou de cinco anos para quatro anos e seis meses, suspensa na sua execução pelo período de cinco anos, o mesmo acontecendo a Vera Sampaio.

O Tribunal manteve as penas de cinco anos e seis meses de prisão que havia já aplicado a Marcelo Araújo e a Sharad Gurung, cidadão nepalês com ordem de expulsão do país por um período de cinco anos, bem como a de 16 meses, suspensa por igual período, a João Alexandre, por um crime de falsificação de documento.

Aharon Bargig, Fernando Batista, Jaime Batista e Ana Batista terão de pagar uma indemnização de 15.000 euros a Subrat Rimal, trabalhador ao qual foi diagnosticada uma insuficiência renal e que foi agredido e deixado várias vezes sem dinheiro nem alimentos, tal como constava da decisão de 2018.

Mantém-se igualmente a condenação de Aharon Bargig, Jaime Batista, Marcelo Araújo e das empresas que lideravam a pagarem a quantia de 1,244 milhões de euros ao Estado, verba que o Ministério Público considerou, na acusação, corresponder ao valor do património incongruente com o rendimento lícito das empresas.

Manteve também a decisão de dissolução das empresas Agrowork, Ampliservice e Margem Principal, bem como a condenação da Jobsquad ao pagamento de uma multa de 48.000 euros.

O acórdão determina que, após trânsito em julgado, seja feita recolha de ADN para investigação aos arguidos Aharon Bargig, Fernando Batista, Jaime Batista, Ana Batista, Vera Sampaio e Marcelo Araújo.

Por outro lado, ordenou a extração de certidão do despacho de acusação, do despacho de pronúncia e do acórdão agora proferido para remessa ao Ministério Público “com vista ao apuramento da responsabilidade criminal dos arguidos pelos novos factos comunicados à defesa”.

Em causa no processo está o tratamento dado a trabalhadores asiáticos que foram recrutados entre janeiro de 2013 e maio de 2016 para “colmatar a elevada procura de mão de obra barata para a agricultura”.

Na leitura do primeiro acórdão, a juíza Raquel Rolo deplorou a forma “ultrajante” como foram tratadas as 11 vítimas identificadas durante o julgamento e disse ser “vergonhosa” a ocorrência de situações destas em Portugal.