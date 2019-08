A World Animal Protection e da Fundação Change for Animals argumentam que "muitos dos comportamentos apresentados como brincadeiras durante o espetáculo são na verdade manifestações de agressividade ou perturbação". E chega mesmo a apelar aos turistas britânicos a "tomarem uma posição, não visitando nem apoiando estes locais".

O relatório enaltece também que o contacto direto com os visitantes pode sugerir que a interação com os golfinhos "é completamente segura para os humanos". No entanto, como se trata de "animais selvagens incrivelmente fortes, quando perturbados, podem ser um risco para a segurança das pessoas".

Posteriormente, o documento acrescenta que manter estes animais em cativeiro para garantir a sua conservação não é argumento porque a maioria das espécies mantidas nos aquários não está ameaçada. Além de o cativeiro ser sempre "uma severa restrição ao bem-estar" dos animais, o treino para os truques que fazem nos espetáculos consiste em "métodos controversos" como "retirada de comida e estímulo social aos golfinhos para depois os usar como recompensas", acusa a organização.

As organizações referem ainda outros tipos de animais sujeitos a "atividades e exibições cruéis e degradantes", como "leões e tigres a fazerem truques e acrobacias em palco", elefantes obrigados a transportar turistas e primatas "explorados como adereços fotográficos".

Todavia, apesar deste relatório, as organizações salientam que estes locais visados não são os piores do mundo. "Os locais incluídos nestes casos de estudo não representam os piores jardins zoológicos do mundo." Porém, estão ligados à Associação Mundial de Zoológicos e Aquários, cujas diretivas não estão a cumprir, apesar de "aspirarem a ser modernos e favoráveis ao bem-estar animal".

Contactado pela agência Lusa, o Zoomarine declinou fazer qualquer comentário sobre as afirmações da World Animal Protection.