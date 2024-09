De acordo com o Jornal de Notícias, o “Relatório sobre o sistema prisional e tutelar”, elaborado a pedido do Ministério da Justiça, em 2017, já alertava para a falta de condições da cadeia de Vale de Judeus.

“O estado de degradação começa a evidenciar-se particularmente nalgumas peças estruturais de betão armado, com notória oxidação das armaduras, que requer a curto/médio prazo uma intervenção de recuperação”, refere o documento em relação ao estabelecimento prisional do qual, na manhã do passado sábado, fugiram cinco reclusos.

O relatório apontava ainda diversos problemas noutras cadeias. Inclusive, foi proposto o encerramento, faseado, de oito das 49 prisões existentes em Portugal: Lisboa, Caxias e Setúbal eram três das cadeias que deveriam ter fechado. No entanto, sete anos depois, continuam a funcionar.

No documento constava também um plano de investimentos, a dez anos, no sistema prisional e na vertente da reinserção social. Aqui estava incluída a construção de cinco cadeias no Minho, em Aveiro, em Setúbal, em Faro e nos Açores, o que, até então, não aconteceu.