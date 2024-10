"Aviões de guerra do inimigo israelita lançaram quatro bombardeamentos muito violentos contra os subúrbios do sul [de Beirute] e outro contra [a área de] Chweifat", reportou a Agência Nacional de Notícias do Líbano.

Correspondentes da AFP ouviram várias explosões na capital libanesa.

Os ataques na fronteira de Israel com o Líbano têm aumentado nas últimas semanas em resposta às operações militares israelitas no país vizinho, com bombardeamentos constantes no sul, no vale de Bekaa e na capital, Beirute.

Desde o início da ofensiva no Líbano, que Israel diz ter como alvo posições do movimento pró-iraniano Hezbollah, já foram mortas quase 2.000 pessoas e 1,2 milhões foram obrigadas a abandonar as suas casas.

Desde o início das operações terrestres, na terça-feira, morreram nove soldados israelitas.

Entretanto o exército israelita atenuou hoje as restrições em vários locais do norte do país e elevou o nível de atividade permitido na Galileia central, após dezenas de 'rockets' terem sido lançados contra povoações desta região sem que haja informações sobre vítimas mortais.