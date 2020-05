A reativação destes serviços, suprimidos devido à pandemia de covid-19, será acompanhada também de um reforço da operação de autocarros e elétricos nos dias úteis, passando a vigorar, a partir de segunda-feira, o horário de dia útil de férias escolares com algumas alterações.

Assim, as carreiras de bairro 26B, 29B, 34B, 40B e 41B mantêm-se em funcionamento mas com horário de sábado, enquanto as carreiras 708, 731, 742, 744, 782 e 783 vão operar com horário de dia útil de verão e a 717 terá um reforço até Fetais nas horas de ponta.

Já as carreiras de bairro 22B, 31B, 32B, 43B, 44B, 58B, 70B, 73B e 79B continuam suspensas, estando a reposição destes serviços prevista para a segunda quinzena de junho.