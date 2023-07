A ideia do PRO_MOV passa por garantir uma mudança de vida para as pessoas, nomeadamente uma requalificação do seu percurso profissional, uma adaptação a novas realidades e a empregos com mais futuro.

Nesse sentido, neste momento, o PRO_MOV tem a decorrer formações que já permitem o acesso a profissões em setores de elevada empregabilidade, como cursos de Software Developer, Eletricista de Instalações Sustentáveis, Network & Cybersecurity Administrator, Auxiliar de Ação Médica, Técnico Analista na área da saúde, Assistente Especializado de Contact Center e Operador Agrícola Especializado.

No total, de acordo com informação recolhida, são já mais de 220 pessoas que abraçaram esta oportunidade de mudança de vida, com este programa a ter uma taxa de empregabilidade dos primeiros finalistas que ronda os 90 por cento, sobretudo porque profissões como Software Developers, Analistas Químicos, Eletricistas de Instalações Sustentáveis, Auxiliares de Ação Médica, Assistentes Geriátricos, Operadores Agrícolas Especializados em Viticultura e Olivicultura, Assistentes de Contact Center, Operador Eletromecânico de Manutenção Industrial e Business Analyst são de elevada procura no mercado laboral.

“Ambicionamos proporcionar a todos os portugueses, cujo percurso profissional obriga a uma requalificação, o acesso a cursos desenhados à medida das necessidades do mercado de trabalho com alta probabilidade de emprego. O site é uma ferramenta de comunicação que nos permitirá divulgar o PRO_MOV junto de todos os interessados, facilitando a consulta e inscrição nas ações de requalificação”, afirma João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae e líder do conselho coordenador PRO_MOV, programa onde o IEFP tem também um importante papel.

“Cumprindo um dos desígnios da sua missão, é ser o elo entre quem disponibiliza emprego e quem o procura. Com o PRO_MOV falamos a linguagem das empresas, com cursos que se adaptam e que respondem em tempo útil às suas necessidades. Por outro lado, contribuímos para que os formandos aumentem as suas competências no sentido de mais rápido e com melhores condições reintegrarem o mercado de trabalho ou ascenderem profissionalmente”, refere Luís Manuel Ribeiro, gestor do programa no IEFP.

A associação deste programa a várias empresas tem sido também fundamental, como relata Pedro Ginjeira do Nascimento, secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal.

“Associámo-nos ao programa com mais de 20 empresas porque acreditámos no potencial para transformar a vida dos portugueses. Estamos muito satisfeitos com os resultados e entusiasmados com o caminho que temos pela frente. O crescimento do PRO_MOV é um reconhecimento do esforço e energia que empresas e entidades envolvidas, e seus profissionais, diariamente dedicam ao programa”, disse.

Todos os que pretendem requalificar a sua vida podem ter acesso a toda a informação necessária no site do PRO-MOV. Nesta nova plataforma estão todos os cursos disponíveis, a respetiva localização e critérios de participação, sendo que qualquer pessoas poderá inscrever-se imediatamente na formação desejada.

Refira-se que Portugal, Espanha e Suécia foram os primeiros países a aderir à iniciativa europeia Reskilling 4 Employment, concebida pela European Rountable Industry (ERT), fórum de alto nível que junta 60 CEOs e presidentes de empresas europeias, com a ambição de liderar a requalificação de cinco milhões de pessoas até 2030. Entre as empresas que integram a iniciativa a nível europeu estão AstraZeneca, Deutsche Telekom, Iberdrola, Leonardo, Nokia, Techint, Telefonica, Titan Cement, Vodafone Group e Volvo Group, Sonae, Nestlé, Sap, entre outras.