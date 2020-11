A embarcação, que foi avistada por um particular, foi intercetada pelo navio salva-vidas “Markab”, e os ocupantes resgatados e transferidos para o porto de Ibiza, segundo adiantaram as autoridades governamentais nas ilhas baleares. O resgate ocorreu cerca das 18:10, indica a mesma informação.

Esta embarcação, com uma dezena de pessoas a bordo, junta-se à que chegou a Formentera durante a madrugada, com 14 pessoas, e a uma outra que chegou hoje de manhã a Cala Esmeralda, no município maiorquino de Santanayí.

De acordo com os dados da agência Efe, este fim de semana chegaram às baleares espanholas um total de seis embarcações com migrantes a bordo, três das quais no sábado, com 46 pessoas.

As autoridades indicaram que durante sexta-feira chegaram a Cabrera, Maiorca, Ibiza e Formentera 13 embarcações, das quais foram resgatados 181 migrantes.

Desde o início do ano, chegaram ao arquipélago das Baleares 91 barcos que transportavam 1.180 migrantes, um valor máximo até agora registado na região. Estes números não incluem ainda as três embarcações hoje intercetadas.

Maiorca, por seu lado, registou desde o início do ano a chegada de 63 destas embarcações com um total de 843 migrantes e Formentera foi o destino de 15 embarcações com 184 pessoas.

A ilha de Menorca não tem, até ao momento, registo de chegada destas embarcações desde o início do ano.