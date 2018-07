A falha informática que interrompeu esta sexta-feira a atualização da informação dos painéis de voo no aeroporto de Lisboa foi resolvida e a operação está normalizada, disse à Lusa fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.

Uma falha informática interrompeu esta tarde a atualização da informação dos painéis de voo no aeroporto de Lisboa, sendo a informação “transmitida aos passageiros através do sistema sonoro do aeroporto, bem como por equipas de apoio ao passageiro em posições de maior afluência”, afirmou ao final da tarde fonte oficial da gestora aeroportuária.

Pouco depois, a mesma fonte informou da resolução da avaria: “O sistema foi reposto e os painéis de voo já se encontram atualizados; operação está a decorrer com normalidade”, afirmou.