A fabricante de aeronaves norte-americana, Boeing, vai receber luz verde para retomar as entregas do modelo 787 Dreamliner, "nos próximos dias", de acordo com a agência reguladora do setor de aviação comercial dos Estados Unidos da América.

“Estão cumpridas as alterações indicadas no processo de fabrico destes modelos'', adiantou a reguladora, esta segunda-feira.

As entregas do modelo mais vendido da empresa foram interrompidas desde a primavera de 2021, fazendo com que a Boeing realizasse as mudanças necessárias para “garantir que o 787 Dreamliner atenda a todos os padrões de certificação", informou a Administração Federal de Aviação (FAA). A FAA assegurou que cada novo avião produzido será inspeccionado.

Os primeiros defeitos do modelo 787 Dreamliner foram descobertos no final do verão de 2020. As possíveis falhas, “onde os componentes são unidos, causavam pressão nos anteparos dos aviões”. Análises mais profundas acabaram por revelar outros problemas.

A Boeing precisou suspender as entregas de novembro de 2020 até março de 2021 e depois até o final de maio deste ano. No final de junho de 2022, o grupo tinha 120 destas aeronaves. "Continuaremos a trabalhar com a FAA e com os nossos clientes para retomar as entregas do 787", declarou a Boeing de forma concisa à AFP.

Após o anúncio da FAA, as ações da Boeing subiram mais de 1,5% na Bolsa de Valores de Nova York.