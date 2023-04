De acordo com o diário norte-americano, que falou com um alegado amigo do jovem, este será um rapaz entusiasta de armas que trabalhava numa base militar e tentava apenas impressionar alguns amigos num grupo de conversa no Discord.

"Unidos pelo seu amor mútuo por armas, equipamentos militares e Deus, o grupo de cerca de duas dúzias de pessoas - a maioria homens e crianças - formou um clube apenas para convidados, em 2020, no Discord, uma plataforma online popular entre os jogadores. Mas eles prestaram pouca atenção no ano passado, quando o homem que alguns chamam de 'OG' disponibilizou uma mensagem carregada de estranhos acrónimos e jargões. As palavras eram desconhecidas e poucas pessoas leram a longa nota, disse um dos membros. Mas este dizia que OG, o líder mais velho da tribo, salientava conhecer os segredos que o governo ocultava das pessoas comuns", lê-se no artigo.

Segundo a mesma fonte, 'OG' “tinha uma visão sombria do governo”, retratando o governo, e principalmente as autoridades e as agências de inteligência, como uma força repressiva, tendo salientado várias vezes "o exagero do governo" no grupo de conversa

O Washington Post diz ainda que este alegado amigo do jovem responsável ainda não foi entrevistado pelas autoridades norte-americanas.