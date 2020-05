“Na sequência da possibilidade de reabrirmos os estabelecimentos de restauração, cafés e pastelarias, devem os municípios estar recetivos para criar regras de ocupação por esplanadas mais simples, flexíveis e isentas de quaisquer pagamentos”, lê-se no Boletim Diário enviado pela associação.

A AHRESP ressalva, no entanto, que devem ser asseguradas as regras do seu Guia de Boas Práticas, que aguarda validação, na utilização dos espaços de esplanada.

Em 30 de abril, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, em conferência de imprensa, que, a partir de 18 de maio reabrem as lojas com porta aberta para a rua até 400 metros quadrados ou partes de lojas até 400 metros quadrados (ou maiores por decisão da autarquia), bem como os restaurantes, cafés e pastelarias/esplanadas, de acordo com o Plano de Desconfinamento, face à pandemia de covid-19.

Hoje, a AHRESP também divulgou os dados do seu mais recente inquérito realizado entre 30 de abril e o início deste mês e com 1.722 respostas válidas, que indicam que como consequência da ausência de faturação e de recursos uma em cada três empresas da hotelaria e restauração não conseguiu pagar salários em abril.