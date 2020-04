A dona do café-restaurante, Fátima Marques, decidiu iniciar a nova faceta do negócio por causa dos muitos pedidos que estava a receber nas redes sociais desde o início do confinamento. “Envio para os Estados Unidos todos, de Nova Iorque a Miami e Las Vegas, por todo o lado me estão a pedir”, disse à Lusa a ‘chef’ portuguesa.

Vários estados do país começaram a emitir ordens de permanência em casa e encerramentos compulsivos a partir da terceira semana de março, por causa da pandemia de covid-19.

Os pastéis de nata congelados chegam ao destinatário em dois dias e a ideia é que sejam apreciados com a mesma frescura que têm no café em Los Angeles. “Dentro da embalagem envio instruções para pôr no forno, qual o tempo e a temperatura”, explicou Fátima Marques. “Mando canela e açúcar à parte, para as pessoas terem a experiência como se estivessem aqui. Saem perfeitos”.

Outros produtos de pastelaria tradicional que têm sido pedidos à ‘chef’ portuguesa são o pão de leite e a bola de berlim, que o Natas Pastries também envia no mesmo formato. A diferença é que as bolas vão sem creme.