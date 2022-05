De acordo com a coordenadora humanitária das Nações Unidas para a Ucrânia, Osnat Lubrani, muitas destas pessoas conseguiram sair apenas com as roupas que levavam no corpo e receberão apoio psicológico.

“Uma nova operação de passagem segura para retirar civis retidos em Mariupol e outras comunidades foi hoje concluída. Mais uma vez, a nossa equipa das Nações Unidas e colegas do Comité Internacional da Cruz Vermelha trabalharam juntos para resgatar as pessoas que queriam deixar em segurança as áreas em situação de hostilidade, com o acordo das partes em conflito”, disse a coordenadora, citada em comunicado.

O Ministério da Defesa declarou que "das 8h às 18h (horário de Moscovo) nos dias 5, 6 e 7 de maio um corredor humanitário será aberto no território da fábrica metalúrgica Azovstal para retirar civis".

"Durante este período, as Forças Armadas russas e as formações da República Popular de Donetsk decretaram um cessar-fogo unilateral de hostilidades", completou.

A decisão foi anunciada na noite desta quarta-feira, após um dia de intensos bombardeamentos russos em várias regiões da Ucrânia.