Já a fábrica da Toyota Caetano em Ovar – cuja linha de montagem está dedicada à produção do Toyota Land Cruiser série 70 — está parada desde meados de março devido à pandemia de covid-19 e não tem ainda previsão de reinício da atividade, aguardando indicações da Toyota Europa e o levantamento da cerca sanitária ao concelho.

“O caso da Toyota Caetano é muito específico, porque, como a fábrica é em Ovar, está muito dependente também do levantamento da cerca sanitária, porque tudo o que são colaboradores que não vivem no concelho não conseguem neste momento trabalhar”, disse fonte oficial do grupo Salvador Caetano em declarações à agência Lusa.

Por outro lado, acrescentou, a Toyota Motor Europe anunciou já a retoma gradual da operação das fábricas do grupo em França e na Polónia, mas não avançou ainda nenhuma decisão nesse sentido relativamente a Portugal.

Atualmente, cerca de 800 trabalhadores do grupo Salvador Caetano estão em situação de ‘lay-off’, parcial ou total.

No que diz respeito à fábrica de Vila Nova de Gaia da CaetanoBus, “em princípio a retoma da produção está a ser apontada para o dia 5 de maio, previsivelmente, e, caso haja possibilidade, poderá até retomar antes”.

Segundo a Salvador Caetano, este reinício “está muito dependente da disponibilidade das matérias-primas vindas dos fornecedores, muitos dos quais estão em Itália”, mas também do reativar da oficina da CaetanoBus em Ovar (cujas instalações são contíguas às da Toyota Caetano), já que é lá que são produzidos os chassis para os autocarros fabricados em Gaia.