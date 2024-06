Ao longo do dia de sábado, a Avenida 24 de Julho vai voltar a ter as quatro faixas de circulação, apesar de este ser ainda um trajeto provisório: “Numa altura em que os trabalhos em curso das obras da Linha Circular do Metropolitano de Lisboa já o permitem, e apesar de ser, ainda, um desenho provisório, a Avenida 24 de Julho vai voltar a contar com quatro faixas de circulação, além do corredor BUS que volta a ser segregado”.

Nesta operação, acrescenta a CML, será reaberta à circulação a Praça Duque da Terceira (Cais do Sodré), onde vai voltar a ser possível o cruzamento central da praça.

Na Avenida 24 de Julho, o corredor BUS, entre o Largo de Santos e a Praça D. Luís l, que nos últimos tempos se encontrava partilhado com circulação rodoviária, vai voltar a ser segregado, o que vai permitir melhorar a velocidade dos transportes públicos.

“Esta reabertura visa facilitar o acesso a quem precisa de se deslocar para a baixa ou para o centro da cidade por razões pessoais e profissionais”, explica o departamento de comunicação da autarquia.