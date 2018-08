Este artigo é sobre Braga . Veja mais na secção Local

As buscas para encontrar o homem que desapareceu no domingo na Albufeira da Caniçada, em Terras de Bouro, no distrito de Braga, foram retomadas hoje cerca das 08:00, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.