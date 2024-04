A equipa da GNR especializada em operação de ‘drones’ vai operar com “voos em terra e na orla marítima”, entre a foz do rio Minho, no concelho de Caminha, e a praia de Afife, já no concelho de Viana do Castelo, explicou Vieira Pereira, também responsável pela Polícia Marítima de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Os restantes operacionais vão fazer vigilância entre a foz do rio Minho e o Forte do Cão, em Caminha, na expectativa de encontrar o homem que praticava “pesca lúdica” a pé e que foi dado como desaparecido na segunda-feira pelas 21:00, por um familiar, dando conta de que não regressou a casa”, segundo a Autoridade Marítima Nacional.

O último avistamento do pescador, na zona costeira entre Vila Praia de Âncora e a praia de Moledo, foi registado pelas 10:00 de segunda-feira, revelou na terça-feira o capitão do porto de Caminha.

O facto de a viatura do pescador ter sido encontrada no percurso entre Vila Praia de Âncora e Moledo, a “cerca de 200 metros da linha de costa”, foi “um dos fatores” que levou as autoridades “a concentrar os esforços de busca” naquele local naquela área.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) revelou na terça-feira estar a efetuar buscas por um pescador lúdico, que se encontra desaparecido “depois de alegadamente ter saído para exercer a atividade da pesca lúdica apeada na zona costeira de Moledo, entre a praia de Moledo e a Capela de Santo Isidoro, no concelho de Caminha”.