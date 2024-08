Nas operações de busca estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo e elementos dos Bombeiros de Portimão, com uma equipa de mergulhadores, e, por terra, elementos da Polícia Marítima de Portimão, bem como dos bombeiros, apoiados por um ‘drone’, refere em comunicado a Autoridade Marítima Nacional.

O homem, de 29 anos e de nacionalidade moçambicana, terá alegadamente entrado em dificuldades enquanto praticava ‘stand up paddle’ no rio Arade, na zona de dragados, a sul da Doca Pesca.

O gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio à pessoa que acompanhava a vítima.

“Segundo o que foi possível apurar, o homem desapareceu no rio após ter entrado em dificuldades enquanto regressava da atividade de ‘stand up paddle’, tendo o amigo que o acompanhava e que envergava o colete salva-vidas, conseguido regressar a terra pelos próprios meios e dado o alerta”, lê-se na nota.

O amigo deu o alerta às autoridades, que iniciaram as buscas com meios do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), com uma mota de água e um bote zebro, envolvendo dois operacionais, da Polícia Marítima, com duas viaturas e quatro agentes, e uma lancha dos Bombeiros de Portimão com seis operacionais, dois deles mergulhadores.