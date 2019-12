Paulo Rodrigues disse à agência Lusa que na reunião de Antero Luís com as várias organizações sindicais da PSP e GNR não chegou a ser debatida a questão da revisão e atualização remuneratória que constava da agenda, nem sequer foram aprofundadas muitas outras matérias que interessam a estes elementos das forças de segurança.

Ficou, contudo, agendada nova reunião para 12 de dezembro e outros encontros para janeiro, sendo que na próxima reunião será discutido a "devolução do valor cobrado indevidamente nos suplementos de férias", depois de um acórdão nesse sentido do Supremo Tribunal Administrativo de abril de 2018. A ação tinha dado entrada nos tribunais em 2011.

De acordo com Paulo Rodrigues, a cada elemento terá que ser devolvido cerca de 3.500 euros (brutos) que foram retirados indevidamente, mas o Governo insiste em fazer esse pagamento de forma faseada: 20% em 2020, 20% em 2021 e 30% nos dois anos seguintes.

As organizações sindicais - garantiu Paulo Rodrigues - não aceitam esta forma de pagamento faseada e lembra que o executivo ainda está a tempo de colocar uma verba de cerca de 80 milhões de euros no próximo Orçamento de Estado para saldar aquela dívida para com os profissionais.