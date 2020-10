Na escola secundária do Baixo Barroso, na Venda Nova, em cerca de 150 alunos, foram menos de 50 os que foram às aulas na quinta-feira. Alguns dos estudantes encontram-se em isolamento profilático devido aos casos de covid-19, na freguesia de Salto, Montalegre, 08 de outubro de 2020. Sem nenhum caso positivo até à semana passada, a freguesia contabiliza agora cerca de 60. Os primeiros casos foram detetados no Lar Nossa Senhora do Pranto, espalhando-se depois pela comunidade, pela escola secundária do Baixo Barroso, escola básica de Salto, bombeiros e particulares. PEDRO SARMENTO COSTA / LUSA