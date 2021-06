- "Euro 2020: A Europa do futebol regressa em força com festa em Roma. Itália derrota Turquia (3-0) no jogo inaugural"

- "Vírgula na lei deixa deputados ficar nas empresas sem perder exclusividade"

- "Comandos: Há mais dois militares que vão ser julgados por agressão"

- "Empresas: ‘Novo normal’ vai passar por modelo de trabalho híbrido"

- "Entrevista: Os grandes países só têm a perder com o IRC a 15%"

- "Dados para a Rússia: Câmara de Lisboa arrisca multa que pode ir até 80 milhões"

- "Férias: Um mar de praias do Alentejo e Algarve que nos fazem felizes"

- "Cinema: Maria do Mar, o clássico de Leitão de Barros a salvo do esquecimento"

- “Lei das manifestações é de 1974 e não sustenta entrega de dados pela Câmara de Lisboa”

- “Semana Horribilis: Nomeações, delações, deserções e infeções antes dos milhões de Bruxelas”

- “GNR que quase cegou em treino resistiu, recuperou e é guarda em Torre de Moncorvo”

- “Ana Trigo Morais: ‘Devia fazer-se uma uberização da recolha do que queremos descartar’”

- “Sasha Romantsova: ‘Quando tentam calar os ucranianos eles dão uma enorme luta’”

- “Emoji estreia César Mourão no negócio dos tokens: ‘Ofereci-me como cobaia para os NFT’”

- “G7 alinhado em combater várias crises. Mas não chega, alertam especialistas”

- “Jorge Fonseca: Campeão Mundial repetiu dança ao som do ippon”

- “Indiana Jones: Há 40 anos no reino das grandes aventuras”

- “Brunch com João Cepeda, presidente da Time Out Market: ‘tornei-me um patriota bacoco’”

- “Atraso livra português de ser julgado pela explosão que matou 215 pessoas no Líbano”

- “Praias: Época balnear a todo o vapor”

- “Neno: Adeus ao Iglesias das balizas”

- “Autocaravanas: Particulares alugam terraços e quintais”

- “Televisão: Jéssica Athayde volta à ação com ‘O pai tirano’”

- “Euro 2020: Unidade de elite da PSP protege craques”

- “Ativistas russos: Investigação só atinge Lisboa”

- “Dinheiro Vivo: 13 mil toneladas de iogurtes saem de Castelo Branco”

- “Dados de ativistas: Site da Câmara compromete Medina”

- “Costa desautoriza Pedro Nuno na TAP”

- “Socialistas em congresso com líder fragilizado”

- “Seleção troca TAP por companhia espanhola de segunda”

- “Pedrógão: 4 anos depois”

- “Angola: Novos ‘irritantes’ ameaçam reabrir crise entre Luanda, Belém e São Bento”

- “Palácio da Ajuda: Projeto low cost gera reações divergentes”

- “Luis Carito: Candidato a Portimão explica por que comeu papel”

- “Banca: Despedimentos em massa no BCP, Santander e Montepio”

- “Vieira vende jogadores para pagar milhões ao Novo Banco”

- “Risco díspar na região de Lisboa”

- “MP quer Ljubomir julgado por corrupção”

- “Nomes entregues à Rússia: Câmara de Lisboa ignora lei de 2008”

- “Operação Marquês: Juíza que prendeu Duarte Lima vai decidir sobre José Sócrates”

- “Benfica: Nzonzi é alternativa a Al Musrati”

- “Sporting: SAD acelera contratação de Ugarte”

- “FC Porto: Grujic é a prioridade para a vaga de Sérgio Oliveira”

- “Sporting: 50 M€ ou fica: João Mário já treina a pensar na próxima temporada”

- “Fonseca de ouro: primeiro bicampeão mundial português numa modalidade olímpica”

- “Benfica: Braz já trabalha no Seixal. Vieira a salvo de ação judicial”

- “FC Porto: Conceição assina por Jorge Mendes”

- “William promete cortar o bigode”

- “Show Jorge: Fonseca ganhou cinco combates em nove minutos e meio para revalidar título mundial de judo”

- “Neno: um sorriso eterno”

- “Benfica: ‘Tenho provas’. Advogado que instaurou ação contra Vieira garante a O Jogo que houve dinheiro do clube português entregue à Promovalor”

- “’Santos mudou-nos os egos’: Danilo recorda impacto do selecionador em 2015 e desdramatiza eventual recuo para defesa-central”

- “FC Porto: Dragão repensa esquerda”

- “Sporting: Edwards, Trincão e Rony Lopes em estudo”

- “Ciclismo: Iuri Leitão estreia a vencer”