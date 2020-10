Público:

- "Bruxelas está a avaliar se há auxílios do Estado no leilão do 5G"

- "Marcelo apela à 'ética republicana' contra a corrupção"

- "Rui Rio apresentou o seu plano alternativo para a recuperação da economia"

- "Protesto pelo clima obrigou a intervenção da polícia"

- "Notas de entrada no superior subiram até quatro valores"

- "Empresas investigadas em caso de tráfico de pessoas"

- "Ainda infectado, Donald Trump anunciou a saída do hospital"

- "Nobel da Medicina Premiada descoberta do vírus da hepatite C"

- "Director da Citroën 'A crise actual acentuou a importância do transporte individual'"

- "União Europeia Líderes dos grupos parlamentares escrevem em defesa do Estado de direito"

Jornal de Notícias:

- "Todos os meses são roubados 270 carros"

- "Trump de regresso à Casa Branca"

- "Estudo da CIP mostra que o Estado cobra pelo menos 4.300 taxas"

- "5 de Outubro Marcelo pede convergência no combate à crise"

- "Receitas falsas levam seis médicos a julgamento"

- "Porto Alunos estrangeiros em dificuldade com custos adicionais"

- "Deficiência Jovens perdem apoio do sistema quando fazem 18 anos"

- "Volta a Portugal Amaro dá quinta vitória consecutiva à W52/F.C. Porto"

- "Ciclismo João Almeida líder no Giro de Itália"

- "Futebol Avançado Felipe Anderson pode ser trunfo de última hora no dragão"

Jornal i:

- "'A estratégia Nacional de Combate à Corrupção morreu' Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados"

- "Covid à portuguesa. Ursula von der Leyden fica em confinamento ao contrário dos conselheiros de Estado"

- "Marques Mendes apresenta hoje livro de Cavaco Silva"

- "Pandemia. Pais querem os filhos longe do 'terror' da escola"

- "5 de Outubro. Marcelo diz que 'não queremos ditaduras em Portugal'"

- "Confinamento e desporto. Atletas mais infelizes e com maiores níveis de stress"

- "Entrevista a Max Boykoff. 'Aqui nos EUA estamos na barriga da besta'"

- "Madonna deve abandonar definitivamente Portugal esta semana"

Negócios:

- "Vistos gold acabam ainda este ano em Lisboa e Porto"

- "Portugal cobra 4.300 taxas às empresas"

- "Hotel da Kopke nas caves de Gaia adiado para 2022"

- "Fintech Younited quer ajudar banca a dar crédito"

- "Yupido continua sem vendas a valer 29 mil milhões"

- "Novo Banco Bloco quer Governo à luta com Lone Star. É para perder?"

- "Vicente e Isabel dos Santos poderão ser aliados?"

- "Eugénio Fernandes [presidente da EuroAtlantic] Auxílio do Estado à TAP 'vem distorcer a concorrência'"

Correio da Manhã:

- “Saúde põe Marcelo e Costa sob vigilância: Teste negativo à covid não elimina riscos”

- “Estado cobra 4.300 taxas às empresas”

- “Ladrões condenados a prisão: Taxista do aeroporto atacado e roubado”

- “Jovem central para Jesus: Águia pesca Todibo em Barcelona”

- “Leão caça em Itália: João Mário regressa a casa”

- “Novos dragões não convencem Sérgio: Desiludido com Pinto da Costa”

- “De volta à Casa Branca: Trump recupera e recebe alta”

- “Não declarou ao fisco: Depositados 163 mil euros na conta de secretária do BES”

- “Lar de Reguengos: Famílias desesperam por relatório clínico”

Record:

- “Reforços dos grandes: Sporting, Benfica e FC Porto pescam em Inter, Barcelona e Chelsea”

- “Sporting: João Mário cedido até final da época”

- “Benfica: Todibo emprestado por um ano”

- “FC Porto: Sarr já está no Porto”

- “Ciclismo: João Almeida vulcão cor-de-rosa”

- “Amaro Antunes conquista Volta a Portugal”

- “Seleção: Ronaldo não treinou”

A Bolsa:

- “Todibo chega do Barcelona: Jesus disse precisar de um central e ele está aí”

- “João Mário volta a Alvalade”

- “Sporting: SAD solicitou adiamento de jogo com o Gil Vicente”

- “FC Porto: Sarr e Pepê para o último dia”

- “Ciclismo: João Almeida líder do Giro”

- “Amaro Antunes coroado em Lisboa”

O Jogo:

- “FC Porto: Sarr para fechar hoje: Internacional francês é opção para central e lateral-esquerdo”

- “Benfica: Todibo reforça defesa”

- “Sporting: João Mário volta, Slimani não”

- “Volta a Portugal: Amaro Antunes carimba penta da W52-FC Porto”

- “Famalicão: Dyego Sousa e mais dois para o ataque”

- “Inglaterra: Cavani assina pelo United”