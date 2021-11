Público:

- “Vila Franca de Xira: Relato de um dia num hospital sob pressão”

- “SNS bate recordes de horas extras, com absentismo a crescer 22% nos hospitais”

- “Crise política: Alta tensão no CDS divide antigos líderes do partido”

- “Entrevista: ‘Vejo no PS um fascínio por fazer dele um ‘BE 2.0’”

- “Pedofilia: ‘A Igreja deveria ser a primeira a querer saber a verdade’”

- “Assédio: #Me Too está a ganhar força no mundo do futebol feminino”

- “Web Summit: Regresso com casa cheia a Lisboa para debater temas ‘difíceis’”

- “COP 26: Clima nos tribunais: ‘É inevitável que vá haver mais casos’”

Diário de Notícias:

- “89% dos vacinados têm ‘boa imunidade celular’ ao fim de seis meses”

- “Bruno Gomes: O futuro de Ferreira do Zêzere”

- “Constantino Sakellarides: ‘Modelo está esgotado. O que é preciso rever na governação da saúde”

- “Política: Debandada do CDS. Direção responde que o dia da morte do partido ‘ainda não chegou’”

- “Ensino: Falta de professores atrasa recuperação de aprendizagens”

- “Alojamento: Airbnb põe travão em festas e dá apoio aos vizinhos em Lisboa e no Porto”

- “Ambiente: Líderes chegam hoje à cimeira COP26 em Glasgow. No G20 firmam acordo sobre o clima”

- “Lusofonia: Festival literário chega ao Mindelo”

- “Web Summit abre portas já esgotadas. Recebe 40 mil visitantes autorizados pela DGS”

Jornal de Notícias:

- “Estado ganha milhões com certificados de aforro por reclamar”

- “Carteiro sob escolta”

- “Transito da A28 entope Matosinhos”

- “Automóveis: Clientes compram modelos que só chegam em 2023”

- “Gerês: Construção ilegal de seis moradias leva 18 arguidos a julgamento”

- “CDS: Portas e Cristas pressionam liderança a realizar congresso”

- “Covid: Escalada de novos casos pode forçar recuos na abertura total”

- “Champions: Jornada decisiva para manter sonho de chegar aos oitavos”

Inevitável:

- “Vital Moreira diz que Marcelo não pode demitir o Governo”

- “Presidente da República vai marcar eleições para 30 de janeiro”

- “Debandada no CDS”

- “O drama de quem não se pôde despedir dos seus”

- “Mau tempo: Fortes chuvadas vão dar tréguas e lugar ao frio”

- “Transição energética: O que farão Angola e Moçambique”

- “Web Summit: Começa hoje a maior cimeira tecnológica”

- “Gastos em casa: Como equilibrar o orçamento mensal”

Negócios:

- “Dia Mundial: Os caminhos da poupança”

- “Deputados querem aprovar diplomas antes da dissolução”

- “José Teixeira, CEO da DST: O nosso investimento na Efacec será fortíssimo”

- “PIB e emprego cresceram 2% com reformas laborais”

- “Novo Banco alcançou lucro de 154 milhões em nove meses”

- “Entrevista a Margarida de Magalhães Ramalho: ‘Lida-se mal com a desobediência. As pessoas gostam de ser obedecidas’”

Correio da Manhã

- “Sem-abrigo apoiado por Marcelo é duplo homicida”

- “Apreendidas 4 toneladas de cocaína com destino a Portugal”

- “Igreja. 71 portugueses à espera da santidade”

- “Lisboa. Migrantes presos por assaltos violentos”

- “Algarve. Rede internacional acusada por negócio de cinco milhões em droga”

- “Bens arrestados. Juiz Ivo Rosa devolve 6 milhões a criminosos”

- “FC Porto dribla o fisco em 2,9 milhões de euros”

- “Crise no Benfica pressiona Jorge Jesus”

- “Pagamentos do Estado com atrasos até dois anos”

- “Oliveira de Azeméis. Colisão frontal em curva mata dois homens”

A Bola

- “Benfica. Aviso à navegação - Rui Costa deixa recados para dentro após empate no Estoril”

- “Sporting. Aprovado pelos goleadores”

- “Palhinha vai render por mais uma época”

- “FC Porto. ‘Quiseram enxovalhar-nos e deram-se mal’[António Oliveira]”

Record

- “Leão morde pela calada”

- “Amorim LAB criou metade dos golos através de bolas paradas”

- “Rui costa exige ‘sempre mais’”

- “FC Porto. Uribe falha Milão”

- “João Félix acaba jejum - Marca vitória sobre o Bétis”

- “Uribe falha Milan - Lesão muscular afasta colombiano do jogo em Santo Tirso”

- “Marcano também está em dúvida para a Champions”

- “Palhinha na mira do PSG”

- “’Loader’ sempre teve um profissionalismo incrível’ [José Gomes]”

- “Braga-Portimonense. ‘Flamengo? Quero ir até ao fim aqui’ [Carvalhal]”

- “Basquetebol. Clássico azul”