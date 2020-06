- “Crise causa perdas fiscais de 5200 milhões”

- “Centeno, o homem que sai quando o excedente acaba”

- “A morte de Floyd ‘vai mudar o mundo’, diz Joe Biden”

- “Museu: Ao fim de seis meses, o MAAT reabre com arquitetura elástica”

- “Respostas obrigatórias não dão positiva em muitos exames”

- “Federação abre processo às ligações entre Benfica e Aves”

- “Um leão do reino de Centeno”

- “Miniférias relançam turismo no interior”

- “George Floyd paira sobre uma América dividida”

- “Conceição e Lage obrigados a ganhar”

- “Pandemia: Parques fechados para evitar aglomerados em festas urbanas”

- “Calamidade acaba no final do mês se as regras forem todas cumpridas”

- “Os cinco emigrantes que levam longe o nome de Portugal”

- “Investigação: Como dois empresários fabricam uma burla internacional”

- “Pedofilia: Suspeito de abusar 100 vezes de quatro meninas”

- “Bragança: Museu de Língua portuguesa pronto em dois anos”

- “Dia de Portugal: Por contas nunca dantes navegadas: Mário Centeno foi o único ministro das Finanças no pós 25 de Abril que conseguiu superavit nas contas públicas”

- “Joacine consegue levar Aristides de Sousa Mendes para o Panteão”

- “Restaurantes assumem papel principal nos Santos Populares”

- “Lisboa deixa de ter regras diferentes, mas novos casos ainda não abrandaram”

- "Orçamento suplementar: Pandemia retira mais de 5 mil milhões à receita de impostos"

- "Sai Centeno, entra Leão: 'Temos de aceitar', diz Marcelo"

- "Partidos dizem não a ida para BdP"

- "João Duque: 'Centeno perdeu o sentimento de que era muito relevante no Governo'"

- "Alojamento sem sinal de retoma em Lisboa e Porto"

- "Nas praias e no interior há luz ao fundo do túnel"

- "Da praia à vila, a Nazaré já prepara o verão mais quente (e atípico) de sempre"

- "Estreia da tradutora portuguesa de Dan Brown fechada num buncker"

- "Como Tavares Moreira (1944-2020) ajudou a modernizar o sistema financeiro"

- "Pyongyang desliga o telefone a Seul. O que se passa na Coreia do Norte?"

- "Buraco no Estado de 11 mil milhões"

- "TAP recebe cheque até 1,2 mil milhões"

- "Dívida pública vai subir para 134,4% do PIB"

- "SNS com reforço de 504 milhões"

- "Centeno sai com mira no Banco de Portugal"

- "Governador ganha quatro vezes mais do que um ministro 16.900€/mês"

- "Alemães procuram corpo de Maddie"

- "Burlão de bitcoin caçado com 3,7 milhões"

- "Cancro mata economista Tavares Morera"

- "Predador sexual: Suspeito de 100 crimes morre na cadeia"

- "Alta tensão no regresso do futebol"

- "Lage sem medo nenhum - Benfica joga hoje em Portimão"

- "FC Porto recebe Marítimo - Conceição exige árbitros competentes"

- "Dentes cerrados"

- "Bruno Lage garante equipa "sem medo" e pronta para dar resposta em Portimão"

- "Treinador não vai mexer muito no onze"

- "O ataque ao autocarro: 'O que importa é que todos os jogadores estão bem e treinaram-se sem problemas'"

- "A conversa com Vieira: 'Vai ao balneário quando entender. Foi conversa de pai para filhos"

- "O momento da equipa: 'Temos obrigação de vencer e marcar golos, de fazer mais e melhor'"

- "FC Porto: Alex Teles regressa"

- "Corona avança no terreno"

- "'No último jogo não tivemos arbitragem muito feliz' - Sérgio Conceição"

- "Sporting: Leão volta a trabalhar a 100 por cento"

- "Gil Vicente 1-3 Famalicão: Positivo a Covid tirou Defendi da partida"

- "Nervos à flor da pele"

- "Treinadores assumem tensão na luta pelo título"

- "Bruno Lage: 'Estamos obrigados a ganhar'"

- "Sérgio Conceição: 'Favoritismo é para demonstrar"

- "Sporting: Renovações em marcha - Eduardo Quaresma seguro até 2025 com cláusula de 45M€"

- "Max, Wendel, Acuña, Joelson e Ristovsky também vão melhorar contratos"

- "Leonel Pontes deixa subir sub-23"

- "Equipa B volta na próxima semana"

- "Gil Vicente 1-3 Famalicão: Fama apanha Sporting"

- "Covid-19: DGS não quer oúblico nos estádios"

- "Dragões vetam Cláudia Santos"

- "FC Porto pediu indeferimento de candidatura da jurista ao CD"

- "Requerimento remete para Código de Ética da FIFA, UEFA e FPF"

- "Portistas alegam que existe suspeição da sua imparcialidade"

- "Condição de deputada e ex-presidente da Comissão de Inquéritos da Liga também são argumentos"

- "FC Porto - Marítimo:'Comunhão de ideias com presidente é total'" [Sérgio Conceição]

- "Lage sem medo"

- "CD abre processo para investigar ligações aos Aves"

- "Sporting: varandas acaba com o lay-off"

- "Aves: Mais cinco pontos em risco"

- "Liga: Feirense, Casa Pia e Cova da Piedade admitem avançar para o TAD"

- "Trio pondera impugnar AG"