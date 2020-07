Veja as principais capas dos jornais e revistas desta terça-feira no SAPO24

- “Erro em operação condenado com 100 mil euros”; “Ponto final no caso Manuel Machado”

- “Portugal atrai velhas estrelas”; “Cavani- Estádio da Luz encanta goleador”; “Hulk só pensa em jogar no Dragão”

- “Revolução no Sporting. Futuro tremido para Beto e Hugo Viana”

- “Negligência ao volante faz um morto por dia”

- “Défice dispara 6,1 mil milhões”

- “Bezos. A História do homem mais rico do Mundo”

- “Bombeiros exigem floresta ordenada”

- “Luz verde para feiras e grupos de 10 pessoas”

- "Novo Banco vendeu 13 mil imóveis a preço de saldo a fundo nas ilhas Caimão"

- "Queda a pique da receita atira défice para 6,8 mil milhões"

- "Estado vai pagar trabalho em empresas com quebras de 75%"

- "Testemunhas do crime ouviram insultos racistas a Bruno Candé"

- "Internamento domiciliário aumentou 400% com a pandemia"

- "GNR Tecnologia de ponta desvenda crimes na estrada"

- "Apoio extra do Estado a empresas que tenham quebras acima de 75%"

- "Parlamento: Comunistas têm mais leis aprovadas que o PS"

- "Feira Alvejado a tiro em discussão sobre limpeza do terreno"

- "Santo Tirso Associações garantem boas condições de canis ilegais"

- "Oleiros Fogo destruiu área igual a 10 mil campos de futebol"

- "Benfica-F.C. Porto Diogo Costa defende baliza dos dragões na final da Taça"

- "Braga Salvador ganha corrida ao Flamengo e Carvalhal assina até 2022"

- "Demografia. Crise deverá provocar novo recuo da natalidade"

- "Pandemia. Estado de calamidade chega ao fim mas Lisboa não baixa a guarda"

- "Seguradoras já começaram a reembolsar clientes"

- "DGO. Défice dispara 6,78 mil milhões no primeiro semestre"

- "Hospitais falham prazos no apuramento de vagas para internos"

- "'A JSD tem a sua liberdade' Novo líder responde a Rui Rio"

- "Governo aprova novo layoff e paga 70% das horas não trabalhadas"

- "Novo lay-off só apoia reduções de horário"

- "Empréstimos às famílias já estão a desacelerar"

- "Exportações vão demorar até três anos a recuperar"

- "[Novo Banco] Capital contigente, a rede de segurança que está perto do fim"

- "Apenas metade dos projetos de hidrogénio passaram no exame"

- "N’Gunu Tiny, o 'menino de ouro' angolano das finanças"

- "Défice dispara para 6,8 mil milhões até junho"

- “Ninguém sai do país”; “Nacionais e estrangeiros farão férias em Portugal devido ao covid-19”

- “Águias recomendam permanência dentro de fronteiras e os jogadores já informaram que vão cumprir

- “Período curto de descanso e números elevados de contágio como no Brasil na origem da decisão”

- “Adeus a meia equipa titular [FC Porto]”

- “Final da Taça marca a despedida de Alex Telles, Octávio, Soares, Corona e Danilo”

- “Faturação estimada em mais de 150 milhões”

- “Diogo leite, Tomás Esteves e Fábio Silva também de partida”

- “Carvalhal por duas épocas [SC Braga]”

- “Antunes está por dias (Sporting)”

- “Varandas presta contas”

- “Presidente assume total responsabilidade pela época dos leões”

- “Antunes já não escapa”

- Ainda vou à procura de muitos títulos”; “Hulk com porta aberta para voltar”

- Novo ataque a Cavani”; “Águia não desiste do Uruguaio”

- “Carvalhal é o treinador [SP. Braga]”

- “Sá Pinto muito próximo [Rio Ave]”

- “I Liga à lupa”

- “Carvalhal de Regresso a casa”

- “Luz sem debates há cinco eleições”

- “Amorim tem palavra a dizer no diretor-geral [Sporting]”

- “Pedro Gonçalves à espera pela taça [FC Porto]