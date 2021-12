Público:

- “Covid-19: A incógnita Ómicron já ameaça a retoma rápida da economia”

- “Número de crianças adoptadas cai pelo quarto ano seguido e atinge novo mínimo histórico”

- “Conflitos: EUA avisam que Rússia pode invadir Ucrânia no início do ano”

- “Ferrovia: Governo está há cinco anos para privatizar o que falta da CP Carga”

- “Música: Morreu Pedro Gonçalves, a metade discreta dos Dead Combo”

- “Pterossauro: Descoberto em Peniche o maior réptil voador do Jurássico”

- “Galiza e Portugal: A raia voltou a saber o que é viver com uma fronteira”

- “Margaret MacMillan: A instabilidade atual ‘faz lembrar a realidade anterior à I Guerra Mundial’”

Diário de Notícias:

- “Bolsa: Maioria das cotadas imunes à crise: Subida dos preços até pode beneficiar empresas”

- “Eleições: António Costa abdica das ‘seis equipas de futebol’ e promete um Governo ‘curto’”

- “Manuela e José Álvares: O casal que viveu meio século no Japão a ensinar português a diplomatas e fadistas”

- “Augusto Santos Silva: ‘O principal problema que temos hoje no Mediterrâneo são as vidas que são perdidas no mar’”

- “Covid: 50 mil chamados este domingo para reforçarem a vacina da Janssen”

- “CNANS: O discreto armazém de Lisboa onde se recuperam tesouros náuticos nacionais”

- “As polémicas de Rui Pedro Soares: Da juventude socialista ao Belenenses SAD”

- “Cinema: A turma de repetentes dos prémios”

Jornal de Notícias:

- “O Natal de uma das mulheres mais influentes do país [A Pipoca Mais Doce]”

- “Tribunal absolve padre que demorou 23 dias a denunciar abusos”

- “Entrevista JN/TSF: ‘Nunca me considerei um intocável’ [Jerónimo de Sousa]”

- “Motorista de Cabrita cumpriu orientações”

- “Covid-19: Reforço para 250 mil vacinados com Janssen”

- “Porto: Obras e turismo ameaçam património mundial”

- “Benfica: Derrota aumenta pressão sobre Jesus”

- “1970-2021: Morreu a metade dos Dead Combo”

Correio da Manhã:

- “Tragédia em Cascais. Gémeos recém-nascidos"

- “Pinto da Costa paga fortuna a bruxa. Escutas revelam. 500 mil euros em notas todos os anos”

- “Advogada do motorista: Eduardo Cabrita podia travar velocidade”

– “Francisca Van Dunem tomou posse”

- “900 mil pessoas aguardam terceira dose da vacina contra a covid-19”

- “Futuro de Jesus decidido até ao fim do ano. Rui Costa desiludido”

- “Coligação do CDS divide núcleo de Rui Rio”

A Bola:

- “FC Porto. Pepe e João Mário para a Champions”

- “Derrota no dérbi deixou o treinador em posição fragilizada antes da final da Champions e dos jogos frente ao FC Porto”

- “Um mês para decidir o futuro de Jesus”

- “Liga. Como os Leões venceram na Luz”

- Sporting. Feddal de fora até final do ano”

- “Inglaterra. Bernardo Silva goleador”

Record:

- “Sporting. Os segredos da vitória. Saiba como Amorim ganhou o Dérbi”

- “Deu folga estratégica para limpar cabeça do plantel”

- “FC Porto. Pepe vai dar tudo”

- “Benfica. Jesus sob pressão. Parte da direção defende saída imediata.”

- “Inglaterra. Bernardo Silva em grande”

O Jogo:

- “Sporting. Dois anos a malhar nos grandes”

- “Rui Pedro Silva, adjunto de Nuno Espírito Santo nos Wolves, traça o retrato de Vitinha, o jogador do momento”

- “At. Madrid perdeu jogo e outro central”

- “Benfica. Jesus esticou a corda”

- “Dossier: os outros treinadores que Portugal exporta”