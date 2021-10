Correio da Manhã:

- “Autoridade Tributária: Estado dá benefícios fiscais a Berardo”

- “Fundação do comendador é arguida e tem direito a isenção de IMI”

- “Galp, EDP e clubes de futebol na lista”

- “Rui aperta Jorge Jesus: Exige mais jogadores do Seixal na equipa”

- “2,4 milhões chamados para a terceira dose. Lares são os primeiros a avançar”

- “Assassinada por dívida: Morre jovem baleada na estação”

- “Ameaça de greve: Professores regressam aos protestos de rua”

- “Movida por ciúmes: Morta pela ex-mulher com 12 facadas”

- “5 de Outubro: Marcelo apela a um país inclusivo”

- “Recuperação: Indústria automóvel exporta 5,6 mil milhões”

- “França em choque: Crianças abusadas em instituições da igreja”

- “Leão recuperado: Nuno Santos recua para entrar Pote”

- “Negócio de milhões: Everton na corrida ao dragão Luis Díaz”

Público:

- “Acesso de polícias a dados biométricos contraria orientações europeias”

- “Convergência: Marcelo pede que não se desperdice “ocasião única” para crescer”

- “Membros da Igreja Católica abusaram de mais de 200 mil crianças”

- “‘Comissão de Inquérito foi uma oportunidade perdida para o Novo Banco se credibilizar’ [socialista Fernando Anastácio, relator da comissão parlamentar]”

- “Desde a insolvência: Em dois meses Estado meteu 320 mil euros na Dielmar”

- “Obituário: Fernando Echevarría, o poeta filosófico”

- “Cimeira: UE afina estratégia para lidar com rivais e parceiros”

Diário de Notícias:

- “Luís de Sousa [investigador da Universidade de Lisboa]: ‘Por interesses políticos, as leis anticorrupção ficam sempre pelos mínimos’”

- “’Gosto de estar vivo’: O segredo de Carlos, um dos 5 mil portugueses com mais de 100 anos”

- “Marcelo, Medina e Moedas juntos para celebrar o 05 de Outubro”

- “Bebidas: Carga fiscal portuguesa ameaça levar empresas a fugir para Espanha”

- “União Brasil: Direita cria maior partido do país para enfrentar Lula e Bolsonaro”

- “Arsène Wenger: ‘FIFA está a testar tecnologia para ajudar VAR no fora de jogo’ e quer ‘Mundial a cada dois anos’”

- “Windows 11: Chegou o novo sistema e traz alguns segredos mal escondidos”

Jornal de Notícias:

- “Aplicações para vigiar filhos fazem aumentar conflitos nas famílias”

- “Marcelo avisa que ‘bazuca’ também serve para atenuar a pobreza”

- “Caos no trânsito está de volta”

- “Entrevista: Benitez diz que Rui Costa representa forma ‘opaca e pouco democrática’ de gerir o Benfica”

- “Seleção: Dispensa de Rafa abre lugar a Rafael Leão em estreia por Portugal”

- “Ex-gestor do BPP a viver há dez anos no Brasil quer cumprir pena”

- “Matosinhos: Engenheiro encontrado decapitado em zona industrial”

- “Vacinação: Terceira dose é segura, mas não recomendada”

- “França: Igreja pede perdão a 300 mil vítimas de abusos”

- “Ferrovia: Ligação Porto-Vigo retomada no próximo dia 17”

Inevitável:

- “O mundo sem rede”

- “José Araújo, candidato à Ordem dos Contabilistas: ‘Enquanto existirem pessoas e empresas haverá sempre evasão fiscal’”

- “OE 2022: Dia D para partidos conhecerem as propostas do Governo”

- “Fundos Comunitários: Ainda falta utilizar 34,6% da verba Portugal 2020”

- “Benedetta: Um insulto à Igreja ou um desvendar de segredos passados?”

- “França: Revelados abusos em massa por sacerdotes”

- “Raio-x permite revelar cartas de Marie Antoinette e suposto amante”

Tal & Qual:

- “T&Q revela carta íntima de despedida de Rendeiro: ‘Eu acuso!”

- “Pandora Papers: Morais Sarmento foge a declarar hotel em África”

- “Leilão do 5G em polvorosa”

- “Brasil: ‘Centrão’ não descola”

Negócios:

- “Americanos compram no litoral alentejano”

- “’Alívio fiscal às empresas só por via do incentivo ao investimento’, João Paulo Correia, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS”

- “Menos impostos e mais PRR são os pedidos do mercado para o Orçamento do Estado”

- “Municípios às escuras sobre futuro da baixa tensão”

- “PS quer dar poderes reforçados à supervisão das ordens profissionais”

- “Habitação: Contrato vitalício ainda só convenceu 56 famílias”

- “Finangeste tem mais de 600 propriedades à venda”

A Bola:

- “Rafa gerido com pinças: Falha encontros da seleção e será poupado na Taça. Objetivo é tê-lo em pleno para o Bayern”

- “Futebol feminino. Benfica-Bayern (0-0): Águia estreia-se com empate contra campeãs alemãs”

- “Seleção: Leão já se treinou, Fonte e Trincão chegam hoje”

- “Sporting: Esgaio o todo terreno de Amorim”

- “FC Porto: Otávio na Liga dos Campeões… com passagem pela Taça”

- “Santa Clara: Daniel Ramos sai para a Arábia Saudita”

Record:

- “Benfica: Darwin quer marcar 40 golos”

- “Sporting: Ugarte à espera da Taça”

- “Sporting: Hoje há AG da SAD”

- “FC Porto: Pepê novidade a titular”

- “Santa Clara: Daniel Ramos sai”

O Jogo:

- “Díaz prometeu e cumpre: Assumiu que esta época, seria referência do FC Porto e já bate todos os números: os dele e os de Corona. Até os de James estão por um fio”

- “Seleção: Santos aponta ao nr.º 56”

- “Sporting: Ataque treme, mas defesa não”

- “Benfica: ‘Senti-me perdido no início’, Darwin”

- “Braga: O vírus das pontas finais”

- “Liga das Nações: Quem sucede a Portugal?”