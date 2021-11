Público:

- “Governo paga a famílias para alargar férias a 1,7 milhões de alunos”

- “Frida Kahlo: É preciso regressar às pinturas”

- “‘Black Friday’: 9% das transações violam a lei”

- “Legislativas: Candidatos do PS terão de renunciar ao ‘lobbying’”

- “Investigação: Deco tentou comprar a SAD do Vitória de Guimarães”

- “Natalidade: Menos seis mil recém-nascidos rastreados até outubro”

Jornal de Notícias:

- “Travão a fundo no arranque do ano para evitar um janeiro ‘trágico’”

- “Crianças: Governo compra vacinas antes da autorização da DGS”

- “Alerta bancário põe Jorge Mendes e Deco na rota da investigação”

- “Dezembro escaldante: Dragão será palco numa sema de duplo clássico com Benfica”

- “Liga Europa: Braga adia apuramento após derrota (3-2) na Dinamarca”

- “Música: Tony Carreira quer ‘Recomeçar’ com tributo à filha Sara”

- “Feira: Pneus Pirelli perdem processo contra garagem de automóveis”

- “Parlamento: Luta parental gere consenso partidário e é alargado de cinco para 20 dias”

- “Saúde: Ministra pede desculpa ‘do fundo do coração’ aos médicos”

Diário de Notícias:

- “Novas medidas impõem obrigação de máscara e teletrabalho”

- “João Cotrim de Figueiredo: ‘Espero eleger quatro a sete deputados nas legislativas’”

- “PSD: Rio garante que será ‘ponto final’ se perder diretas de amanhã”

- “Gestação de substituição: Grávida pode recusar entregar criança até 20 dias após o parto”

- “Octavian Bivol, da ONU: ‘As catástrofes coroaram 234 mil novos deslocados na Europa e na Ásia Central em 2020’”

- “Migração: França pede ajuda aos vizinhos, mas rejeita proposta de Boris Johnson”

Design: Coleção criada por doentes mentais vai Partir a Loiça Toda”

Inevitável:

- “Mais de um século depois acabou a energia a carvão”

- “Entrevista a Jorge Palma, que acaba de lançar o álbum ’70 voltas ao Sol’: ‘Tive sempre uma tendência para a subversão’”

- “Covid: Portugal regressa a estado de calamidade a 01 de dezembro’”

- “Diretas do PSD amanhã: É o ‘vai ou racha’ de Rangel e Rio”

- “TAP anuncia prejuízos de 627 milhões até setembro”

- “PAN quer proibir explorações agrícolas na Costa Vicentina”

Negócios:

- “EDP admite avançar para a ‘oportunidade do Pego’”

- “Há uma nova guerra no ‘reino’ do petróleo”

- “Novas medidas: Discotecas e bares vão ter ‘lay-off’ simplificado”

- “Indústria: Produção de bicicletas cresce 30% este ano”

- “OCDE: Rendimento das famílias mais longe da média”

- “Portugal entra no radar das ‘fintech’ internacionais”

- “Entrevista a Daniel Markovits: ‘A desigualdade meritocrática abre a porta aos populismos”

O Jornal Económico:

- “Vila Galé a um passo de comprar antigo hotel de Luís Filipe Vieira no Recife”

- “’O maior receio é que não haja uma maioria que consiga aprovar Orçamento’, CEO do grupo de logística Rangel, Nuno Rangel”

- “Novo Branco retira crédito de José Guilherme de carteira de malparado”

- “Ministério Público admite inquérito à Dielmar em caso de insolvência culposa”

- “Máximo histórico: dois terços do endividamento total das empresas é nas PME”

- “Contabilidade: Aceleração da digitalização prepara contabilistas para desafios do futuro”

- “Eleições no PSD: Paulo Rangel soma apoios, mas Rui Rio tem a tradição a seu favor”

- “Entrevista: ‘Não podemos ter mil hectares intervencionados com um enclave’, João Catarino, Secretario de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território”

NOVO:

- “Opção inadiável [Rui Rio vs Paulo Rangel]”

- “Comporta: Espírito Santo à beira de recuperar lotes arrestados”

- “Parlamento: Projetos de lei do Chega foram todos chumbados. Ventura queixa-se de complô”

- “Processo: Inspeção da Saúde abre investigação ao pneumologista Filipe Froes”

- “Costa quer Medina nas listas de candidatos a deputados”

Correio da Manhã:

- “15 milhões voam da formação do Benfica: Contratos do Seixal geram dúvidas à equipa de Rui Costa”

- “Pagamentos polémicos de Vieira a empresário”

- “Ano Novo começa com semana extra de férias escolares e teletrabalho obrigatório”

- “Certificado digital para ir a restaurantes”

- “Teste negativo para entrar em recintos desportivos”

- “Assédio da Segurança Social britânica: Mãe foge de Inglaterra para proteger os filhos”

- “Padre de Boliqueime investigado após queixa de abuso sexual: Ministério Público abriu inquérito”

- “Antes do Natal clássico na Taça: Encarnados jogam com FC Porto”

- “CMTV ultrapassa audiências de toda a concorrência”

- “Mistério em Palmela: Cão desaparecido entregue à dona seis anos depois”

- “Consumo: Saiba como ganhar nas compras ‘Black Friday’”

- “Campo de tiro: Suspeitas de corrupção na caça em Alcochete”

A Bola:

- “’Quero treinar até aos 75 anos’, Jesus cumpre jogo 600 na Liga e faz balanço de uma carreira ainda longe de terminar”

- “Sporting: Mercado de inverno fechado a saídas”

- “FC Porto: Conceição faz força por Rúben Semedo”

- “Justiça: Buscas em Tondela pela transferência de Osório para o dragão”

- “Seleção feminina: Goleada a Israel faz sonhar com o Mundial”

- “Seleção: Portugal conhece hoje adversários do ‘play-off’”

Record:

- “Amorim fiel ao leão: Quer marcar um ciclo e ficar para lá de 2024”

- “Entrevista. Lionel Messi fala de fase bonita: ‘Duelos com Cristiano ficam na história’”

- “Arséne Wenger e o futuro do futebol: ‘Mundial de dois em dois anos será muto bom’”

- “Benfica: Voaram milhões no Seixal de Vieira”

- “Taça de Portugal: Águia no dragão”

- “FC Porto: Díaz encanta Klopp”

- “Midtjyland –-SP Braga (3-2): Apuramento adiado”

- “Futebol feminino. Portugal-Israel (4-0): Atropelo em Portimão”

O Jogo:

- “Semedo mais perto: Houve uma aproximação entre FC Porto e Olympiacos nos últimos dias”

- “Midtjyland – SP Braga (3-2): Decisão adiada”

- “Sporting: Pote acerta mais que Lewandowski”

- “Benfica: Jesus assina o jogo 600 em alerta”

- “Taça de Portugal: FC Porto-Benfica domina ‘oitavos’”

- “Boavista: Alireza entrou no Guiness: O mais longo lançamento com a mão jamais registado: 61,026 metros”