- “Entrevista a António Costa: ‘Não haverá tabu. Decido em 2023 se me recandidato’”

- “Vacina portuguesa só está à espera de investimento público”

- “Quem são, como se organizam e as ameaças que fazem os ‘antivax’ portugueses”

- “Afeganistão: Reportagem em Cabul, onde o medo é outra vez rei”

- “Donativos de militantes aos partidos sem controlo”

- “Moura, a terra onde Ventura apostou tudo”

- “Portugal acolheu menos migrantes do que planeou”

- “Trabalhar em Portugal mas viver em Espanha: Casas e combustíveis mais baratos estão a levar portugueses das zonas de fronteira a mudar de residência”

- “Avante! sem certificado obrigatório”

- “Número recorde de funcionários públicos”

- “Condecoração para militares de abril”

- “Gulbenkian alarga exposição”

- “Governo antecipa desconfinamento mas máscaras na rua vão continuar”

- “Militares que estiveram em Cabul: ‘Nós temos pressa; os taliban não pensam assim’”

- “Acionistas da Barbosa e Almeida compram a Cerealis e querem crescer internacionalmente”

- “SNS: Médicos de família: mais de um terço das vagas por ocupar”

- “Angola: Estes são bem piores do que o anterior Presidente’ (Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA ao PÚBLICO)”

- “Novo Banco: PS isolado em 22% das alterações ao relatório”

- “Cinema: Michelangelo Antonioni continua a ser uma aventura”

- “Fabulosos anos 20: Manuel Loff: ’A serpente estava no ovo, enquanto grande parte queria viver e divertir-se’”

- “Carris Metropolitana: Novas rotas e novos autocarros amarelos arrancam em julho de 2022 na Grande Lisboa”

- “Metade das consultas médicas já são feitas à distância”

- “Operadores de drone obrigados a fazer teste”

- “Traficantes de droga torturam jovem durante duas horas”

- “Covid-19: Com 70% do país vacinado Governo antecipa medidas”

- “Evasões: Passear de comboio: Paisagens de cortar a respiração com muito verde e pouca terra”

- “Mêda: Paroquianos acusam bispo de lhes ‘virar as costas’”

- “Porto: Velho mercado do Bom Sucesso deixou saudades”

- “Talibãs disparam a matar sobre manifestantes”

- “FC Porto ganha corrida e segura Wendell até 2025”

- “Liga Conferência: Paços de Ferreira 1 – 0 Tottenham: Colosso inglês cai na Mata. Santa Clara bate Partizan (2-1)”

- “70% vacinados. Marcelo condecora vice-almirante. Objetivo cumprido duas semanas antes do prazo abre porta a alívio de restrições”

- “Agendamentos atrasados: É preciso esperar dois meses para ter passaporte”

- “Afeganistão: A resistência aos talibãs retomada no vale de Panshir”

- “Autárquicas: Santana Lopes acusa PS e PSD de terem pacto para o atacar. ‘Estão em pânico e de cabeça perdida’”

- “Investigação: Procurar as diferenças entre cancros em adultos e em crianças para melhor tratar a doença oncológica”

- “Festival: Do São Jorge à Culturgest, arranca amanhã mais um IndieLisboa. Com uma seleção nacional de luxo”

- “762,5 mil milhões de euros: Crise pandémica e apoios do Estado às empresas levam dívida a valor recorde”

- “Entrevista a Jaime Marta Soares nos seus últimos meses de presidente da Liga de Bombeiros Portugueses: ‘Em ano de eleições os incêndios acontecem com mais frequência’”

- “Redes sociais. Quando os filhos menores são um sucesso e os pais fecham-lhes as contas”

- “Covid. Máscaras vão manter-se obrigatórias até 12 de setembro”

- “Autárquicas. Santana Lopes diz que PS e PSD fizeram um ‘pacto’ contra si”

- “’Rainha do Fado Menor’. Mariana Silva morre aos 87 anos”

- “Portfólio. O ritual banho de sangue dos xiitas”

- “Afeganistão. Vários mortos em protestos contra talibãs”

- “Céline. O grito além-túmulo do grande maldito das letras francesas”

- "Empresa-mistério do Benfica sob suspeita"

- "A ascensão de Tomás Melo Gouveia no golfe"

- "Justiça: Estado condenado a indemnizar empresa de helicópteros de combate a fogos"

- "João Almeida deseja igualar Joaquim Agostinho e sonha com pódio no Tour"

- “’Não tenho dinheiro para pagar as dívidas’, Vieira entrega ações da Promovalor ao Novo Banco”

- “Fogo em Odemira: Jovem ferido a tentar salvar carrinha do avô: Roberto Pereira, de 20 anos, com queimaduras em 40% do corpo”

- “Acidente na A6: Família de vítima desespera por ajuda do Estado”

- “Pandemia: Governo antecipa desconfinamento”

- “Lisboa: Tiros de metralhadora em guerra de tráfico”

- “Polémica com Jesus: Jogadores felicitam exibição brilhante de Odysseas”

- “Sporting leva caso João Mário a tribunal”

- “FC Porto: Lesão afasta Marchesín”

- “Euribor negativa até final de 2026”

- “Entrevista a Maria João Tomás: ‘Os talibãs tornaram-se homens de negócios’”

- “Estado endividou-se quatro vezes mais que privados”

- “Banca: Economia teve financiamento extra com travão aos dividendos”

- “Transportes: Autocarros com maior procura face aos metros e à Transtejo”

- “Aviação: Bruxelas apoia TAP em tribunal na ajuda pública de 462 milhões”

- “’É inevitável que o PS venha a ter uma secretária-geral [Mariana Vieira da Silva]’”

- “Lusoponte lucra 23,8 milhões de euros em ano de pandemia”

- “’Fintech’ Alviere vai abrir centro de operações em Lisboa”

- “Autárquicas: Nenhum incumbente assinou compromisso de boa governança da Transparência Internacional”

- “Económico Madeira: Sondagem aponta para conquista da Câmara do Funchal pelo PSD e CDS com maioria absoluta”

- “Finanças: Orçamento do Estado para 2022 aprofunda perspetiva de género ao avaliar impacto das medidas”

- “Entrevista: ‘Mais do que Rui Rio, o que me prende é o projeto que tenho para Odivelas’ [Marco Pina]”

- “Pandemia: Governo reúne-se hoje para decidir se restrições vão ser aliviadas”

- “Aviação: Insolvência ‘congela’ venda de 50,1% da Groundforce”

- “Energia: Portugal entre os 12 países do mundo com a gasolina mais cara”

- “Marketing digital: Empresas querem maior progresso no próximo ano”

- “Wendell quebra aliança: Lateral-esquerdo desviado pelos dragões com bicadas de Pinto da Costa ao Benfica”

- “Benfica: Waldschmidt a um passo de Wolfsburgo”

- “Benfica: Eleições marcadas no início de setembro”

- “Sporting: Inácio à porta dos sub-21”

- “Conference League: P. Ferreira Tottenham (1-0): Castores derrubam gigante”

- “Santa Clara-Partizan (2-1): Primeiro milho é para o Açor”

- “Que rico Paços: P. Ferreira-Tottenham (1-0): ‘David’ português surpreendeu ‘Golias’ inglês”

- “Santa Clara-Partizan (2-1): Fase de grupos mais perto”

- “Águias esperam encaixar €30 milhões com Vinicius e Waldschmidt”

- “Sporting: Jovane tem pretendente em França”

- “FC Porto: Wendell confirmado até 2025”

- “Sérgio já tem lateral: Wendell chegou e assinou pelo FC Porto até 2025”

- “Marchesín pára um mês”

- “P. Ferreira-Tottenham (1-0). Santa Clara-Partizan (2-1): Quinta a fundo”

- “Moreirense-Braga: Carvalhal antecipa ‘época difícil’”

- “Sporting: Todos menos Palhinha”

- “Benfica: Waldschmidt pendurado pelo play-off”