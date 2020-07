A Bola:

- “Vieira quer fechar treinador para a semana: À espera de Jesus, mas não por muito tempo”

- “Tondela-FC Porto: Cheira a título”

- “Sporting: ‘Wendel é bom jogador, mas temos excesso de ‘estrangeiros’, diretor desportivo do Nápoles”

- “Liga 2: Tribunal aceita providência cautelar do Casa Pia contra a descida”

- “’Ainda não somos campeões de nada’, Sérgio Conceição”

Record:

- “Garay com Jesus: Central é hipótese se técnico regressar à Luz”

- “Tondela-FC Porto: Dragão pode comemorar…no autocarro”

- “Sporting: Jovane eleito o melhor de junho”

- “Liga: Jogadores do Aves denunciam telefonemas suspeitos na véspera”

- “Competições coletivas não profissionais: Federações e clubes temem o pior”

- “Sporting e Benfica criticam sobrecarga: Grandes contra calendário”

O Jogo:

- “Tondela-FC Porto: Match point”

- “Benfica: Garay de volta à borla”

- “Liga: Sporting e Benfica criticam calendário”

- “Sporting: Esgaio continua a ser alvo”

- “Braga: Análise: As mudanças de Artur Jorge”

- “V. Guimarães: ‘Ganhar outra vez pode chegar’, Ivo Vieira e o desafio do lugar europeu”

- “Sossego na Madeira e alarme no Sado”

Visão:

- “Covid-19: Segunda vaga no verão?”

- “Corrida à cura: As vacinas e os medicamentos mais avançados”

- “Exclusivo: As escutas que tramam Luís Filipe Vieira”

Sábado:

- “As incríveis aventuras dos portugueses que ficaram em África”

- “Grandes empresas privadas afastam mulheres das comissões executivas”

- “Perfil íntimo do ator Nuno Lopes: A juventude na Amadora, amores e o clube de fãs na Índia”

Correio da Manhã:

- “Polícia reformado tira a vida a dois GNR: Choque brutal em autoestrada”

- “Benfica reforça cofres em 15 milhões por Jesus”

- “Dragão já festeja o título”

- “Triplo homicida suspeito de assassinar mais duas pessoas”

- “João Araújo morre aos 70 anos: Advogado de Sócrates vítima de cancro”

- “Quadros da educação: Professor efetivo aos 66 anos”

- “Fundo de resolução: Novo Banco pede mais 200 milhões de euros”

- “Banco de Portugal: Nomeação de Centeno alvo de ação na justiça”

- “Violência doméstica: Mulher morta por companheiro no Algarve”

Público:

- BdP: Nomeados por Centeno para conselho consultivo querem sair”

- Covid-19: Marcelo quis acabar com reuniões com peritos para descolar de Costa”

- “Sucessores de Costa ‘vão ter de esperar bastante’: Em entrevista, Carlos César aconselha o PCP e o BE a não abrirem nenhuma crise política”

- “FCT rejeita candidaturas sem indicar avaliações”

- “Reitor da Nova pediu estudo sobre faculdade e mecenas”

- “Polícias: Avança plano para prevenir racismo e xenofobia”

- “Livro: Personalidade de Trump foi moldada por traumas de infância”

- “Museu do Aljube: Historiadores e museólogos contestam escolha de Rita Rato para diretora”

- “Associação: Pequenas salas de música ao vivo unem-se em tempos de crise”

Jornal i:

- “Marcelo, Costa e Ferro não colocaram perguntas na última reunião com os peritos”

- “Morreu João Araújo, o advogado que se surpreendia por ainda estar vivo”

- “Centeno: IL avança com providência cautelar para travar nomeação”

- “Fecho da Cervejaria Galiza: PCP acusa Governo de ser ‘conivente’”

- “Mexicanos querem fechar fronteiras aos EUA por causa da covid-19”

- “Tivoli: Chutos & Pontapés regressam hoje aos palcos em Lisboa”

Jornal de Notícias:

- “Entrega de armas à Polícia triplica com mudanças na lei”

- “Imigrantes de Lisboa e Porto são agora as principais vítimas da pandemia”

- “’Salvei-a, mas ela já tinha empurrado o filho para o poço’: José Miranda testemunhou tragédia em Mirandela”

- “FC Porto: Adivinha-se a festa do título”

- “Futebol: Benfica e Sporting não querem Taça da Liga”

- “Matou líder de gangue e depois o cúmplice que o ajudou”

- “Educação: Um em cada cinco alunos chumba no final do secundário”

- “Mário Centeno: PS isolado da nomeação para governador”

- “Novo Banco: Prejuízo de 329 milhões na venda de imóveis”

- “Acidente da A1: Carro em excesso de velocidade fatal para dois jovens GNR”

- “Porto: Edifícios do Exército na Boavista vazios e em ruínas”

Negócios:

- "Proteção no desemprego vai variar por freguesia"

- "Ronaldo das Finanças brilhou mais cá do que na Europa"

- "Economistas da Católica avisam para risco de crise financeira"

- "Benfica sobe emissão de dívida de 35 para 50 milhões"

- "Inscrições na ADSE abrangem precários com novo vínculo"

- "Distribuição: Gestora do MARL quer “filho” na Margem Sul"

- "Repsol pede incentivos iguais nas energias renováveis"