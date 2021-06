Público:

- "Vaga de cancelamentos britânicos faz turismo temer pelo Verão"

- "Constitucional abre a porta à retirada de nomes da lista de abusadores de menores"

- "Quase três quartos das vagas da 'via verde' do superior ficaram vazios"

- "Duelo ibérico acabou a zeros e sem brilho"

- "PAN, o partido que quer ser 'oposição mas não do contra'"

- "Espanha quer comboio a ligar Madrid a Lisboa via Badajoz"

- "Empresários de diversões vivem numa montanha-russa"

- "Estrada fora pelo interior, através dos livros"

- "Armas. A América à espera de um Verão sangrento"

Jornal de Notícias:

- "Nascem cada vez mais bebés sem assistência médica"

- "Marcelo sólido na popularidade e António Costa em queda - Barómetro AXIMAGE/JN"

- "Espanha 0-0 Portugal Teste deu inconclusivo"

- "Sérgio Conceição renova com o mesmo salário"

- "Caça ao homem que matou mulher a tiro e escapou sem deixar rasto"

- "Covid Algarve assiste a debandada e ministro ataca Governo inglês"

- "Braga Violência na zona dos bares alarma UMinho"

- "Trajeto escolar de pais e avós condiciona os jovens"

Diário de Notícias:

- "Escorregão de Costa deixa Marcelo mais isolado no topo da popularidade Sondagem"

- "32 anos de Tiananmen Prisões, vigílias proibidas e o recado aos EUA"

- "Hollywood já não é o que era"

- "Euro2020 Empate com Espanha serve interesses de Portugal"

- "Brunch com Jaime-Axel Ruiz Baudrihaye"

- "FMI Portugal é mau exemplo nas parcerias público-privadas"

- "José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard 'Impostos e taxas são 40% dos preços do imobiliário"

- "Congresso PAN abre novo ciclo e muda líder, mas as causas são as de sempre"

- "Covid Vacinação reduz vírus a circular, mas variantes passam mais"

Nascer do Sol:

- "Entrevista a Durão Barroso, presidente da Aliança Global para as Vacinas 'Fase aguda da pandemia deve acabar no princípio do próximo ano'"

- "Direito de resposta e retificação Grupo Impresa responde sobre situação financeira Impresa não se encontra em falência técnica e não deve 400 milhões de euros à banca"

- "Bronca na 1.ª Liga Rio Ave reclama lugar do Boavista mas regulamento favorece Farense"

- "Presidente de Cabo Verde 'Marcelo costuma perguntar-me qual de nós é mais beijoqueiro'"

- "Odemira Contentores chegam a ter ginásio e jogos de lazer"

- "Sondagem PS e Chega a subir, PSD a descer, BE dá trambolhão e IL passa CDS e PAN"

- "Riccardo Marchi 'O Vox é o partido que André Ventura gostava de ter'"

- "André Silva 'Quem quiser ver touradas pague. É como a pornografia'"

- "Luz. David Carreira"

- "Anacom Cadete de Matos gasta em médio meio milhão/ano com advogados"

- "Oficina Sol Penha de França é exemplo na área social"

- "Guilherme D'Oliveira Martins e Eduardo Lourenço 'O texto principal de O Labirinto da Saudade não se chama assim, mas Psicanálise Mítica do Destino Português. Só que isto não é um título que se venda'"

Correio da Manhã:

- "Costa dá emprego a 1.259 'boys'"

- "Espanha 0 - 0 Portugal. Exame ibérico sem golos"

- "Pandemia. Algarve sofre com a partida dos ingleses. Lisboa em risco de travar desconfinamento"

- "Ação criminosa. Ex-inspetor da PJ condenado a seis anos de cadeia"

- "Empréstimos ilegais. Agiotas torturam e sequestram em cobrança de dívidas"

- "Sporting só vende Palhinha acima de 30 milhões"

- "Benfica. Nuno Tavares gera polémica"

- "Fundo de resolução. Novo banco já recebeu injeção de 317 milhões"

- "Educação. Escolas perdem mais de 18 mil alunos"

- "Espinho. Três sem bilhete param comboio"

A Bola

- "Espanha 0 - 0 Portugal. Amigos para sempre"

- "FC Porto. Renovação de Conceição está fechada"

- "Benfica. Nuno Tavares não escapa a multa"

- "Sporting.Samuel Portugal na lista para a baliza"

- "Manuel Fernandes faz 70 anos. Os episódios de uma vida que dava um filme"

- "Basquetebol. Entrevista Luis Magalhães: 'Federação faz tudo para que as equipas portuguesas não vão à Europa"

- "Opinião Valdano: 'Final da Champions, muito elogiada, para mim foi uma porcaria"

Record

- "Benfica. Basic é o alvo. Médio croata de 24 anos nos planos do Benfica"

- "FC Porto. Conceição renovou por 3 anos"

- "Sporting. Essugo na pré-época"

- "Espanha 0 - 0 Portugal. Teste com estrelinha"

O Jogo

- "Conceição renova por três épocas"

- "Sporting. Plata recusa ser moeda de troca"

- "Espanha 0 - 0 Portugal. Apertados no tubo de ensaio"

- "Benfica. Gonçalo Ramos a 100 por cento"

- "Europeu sub-21. 'Temos de dar tudo para ganhar'"