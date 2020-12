- “Só dois terços das vagas para médicos especialistas foram preenchidas”

- “RTP alarga debates e incluiu ‘Tino’ nos frente-a-frente com os outros candidatos”

- “Aquecimento global: Milhares de elefantes sem água nem alimentos”

- “Covid-19: Marcelo só será vacinado em abril como os maiores de 65”

- “Cascais: Paula Rego e Josefa de Óbidos juntas em exposição”

- “Zona Franca: IRC de 5% só com lucros e empregos na Madeira”

- “Um ano para esquecer: Jofre Correia, guia turístico: ‘Este ano não fiz nenhuma visita guiada. Se isto continua assim, é a morte lenta’”

- “Intérpretes dos tribunais nomeados sem critério”

- “Oito candidatos em presidenciais com ameaça de sanções a quem desrespeitar regras sanitárias”

- “Novo banco: Bloco chama Filipe Vieira e o filho ao parlamento”

- “Polícia: Agente que ajudou ‘chef’ Ljubomir cede farda a traficantes”

- “Vaticano: Escândalos forçam papa a mudar gestão dos fundos”

- “Atrasos na Saúde agravam condição clínica de doentes: ‘Morro se tiver de esperar um ano pela operação’ [Bruno Godinho precisa de cirurgia e tinha consulta, entretanto antecipada, marcada para 2022]

- “Covid-19: Lares dizem estar a postos para processo de vacinação”

- “Conflito entre GNR e PSP atrasa saída de vacinas”

- “Boavista 1-4 Braga: Goleada coloca guerreiros no segundo lugar”

- “F. C. Porto: Conceição hoje em Guimarães como se jogasse ‘uma final’”

- “Benfica: Jesus confessa que derrota na Supertaça ‘doeu muito’”

- “Passagem de ano: Polícia preparada para deter foliões na rua”

- “Portugal à caça da variante inglesa da covid-19”

- “Presidenciais: Parlamento avalia pedido de Ventura para suspender mandato”

- “Novo Banco: Carteira de malparado vendida por 37 milhões de euros”

- “Os músicos ‘tocados’ por Deus. De Lenny Kravitz a Kanye West”

- “Eleições: 494 mil euros previstos para SMS nas presidenciais e autárquicas”

- “EDP vende 15,5% do défice tarifário por 271 milhões de euros”

- "Gestor da TAP dobra salário"

- "Ganho mensal passa de 18 mil para 35 mil €"

- "Ramiro Sequeira promovido a líder executivo"

- "Veja quanto ganham os novos responsáveis da transportadora"

- "Frasquilho sobe ordenado com saída de Pedrosa"

- "Vieira chamado a explicar crédito de milhões do Novo Banco"

- "Saiba quando pode ser vacinado"

- "Simulador permite saber data provável de cada um"

- "Falhas no plano de vacinação de lares"

- "Mãe infetada conta drama de estar separada dos filhos"

- "Covilhã: Polícia herói resgata três pessoas de fogo"

- "Almada: Negócio de telemóveis online acaba em assalto"

- "Montijo: Casal julgado por burla de 638 mil euros"

- "'No Name': Família de polícia sofre terror com claque"

- "Razia de covid-19 no Benfica"

- "Seferovic com teste positivo"

- "Já são 5 jogadores fora de jogo por causa do vírus"

- "Escolas perdem 400 mil alunos em dez anos"

- "Pai e madrasta filmados a lavar roupa após matarem Valentina"

- "Mickael Carreira faz tatuagem com asa de anjo em memória de Sara"

- "Fernanda declara-se nos 83 anos de Pinto da Costa"

- "2021. O ano de todos os testes"

- "Ao Governo, às famílias e à vacina"

- "'O desafio para a presidência portuguesa da UE será por em marcha a bazuca, sem deixar ninguém para trás' [Elisa Ferreira]"

- "Elisa Ferreira, comissária europeia, antevê 2021 na Europa e em Portugal. Por cá, presidenciais, banca, TAP e aeroporto na mira"

- "Exclusivo: O mundo pós pandemia pela lupa da The Economist"

- "História do DN: Pena de morte, Eça e Hitler por Francisca Van Dunem, Maria Filomena Mónica e Irene F. Pimentel"

- "Edição especial 156.º aniversário: DN todos os dias em banca, a partir de hoje"

- “Agroalimentar resiste a queda nas exportações”

- “Eduardo Campos, CEO da Sacyr Somague: ‘Construtoras portuguesas ficaram atrás da capacidade’”

- “Partidos chamam 200 nomes para inquérito ao Novo Banco”

- “Falência: O que deve fazer para receber a indemnização da Orey Financial”

- “As makas de Angola resolvem-se no Dubai?”

- “Porque é que a covid-19 infeta mais as mulheres?”

- “Subsídio de desemprego mais acessível só chegou a 600 beneficiários”

- "Jesus comenta polémica da Supertaça e garante presença do diretor técnico no jogo de hoje, na Luz"

- "'Luisão foi para o banco porque Rui Costa o convidou'"

- "Águias tentam impedir fuga dos adversários diretos sem tantas preocupações estéticas"

- "'Agora não interessa a nota artística' [Jorge Jesus]"

- "Covid-9 já roubou cinco"

- "Boavista 1 SC Braga 4: Máquina goleadora"

- "FC Porto: 'Campeões são os que se mantêm lá em cima'"

- "Conceição recusa euforia pela vitória no clássico"

- "Sporting: Liderança tem peso histórico"

- "Liga: Mais vitórias fora e mais golos"

- "Alarme covid"

- "Benfica - Portimonense: Avançado suíço e lateral direito foram os últimos a testar positivo"

- "Foco total em evitar mais contágios no grupo"

- "Jesus confirma 'conversas diárias' com estrutura"

- "Águias têm cinco jogadores infetados"

- "Luisão volta a sentar-se no banco"

- "Sporting: Tiago Tomás no topo da Europa"

- "Nuno Mendes recuperável para o SP. Braga"

- "V. Guimarães - FC Porto: Otávio suspenso cinco meses depois"

- "Sérgio Conceição exige concentração no berço: 'É como uma final'"

- "Pinto da Costa e a Supertaça: 'Não será o último troféu da época'"

- "Braga arrasa no Bessa"

- "Três centrais falham Alvalade por covid"

- "Carvalhal garante Paulinho ate fim da temporada"

- "Pódio sob pressão"

- "Boavista 1- Braga 4: Apesar da defesa devastada pela covid, bracarenses impõem-se com classe no Bessa"

- "Carvalhal: 'Vitória contra o vírus'"

- "Jesualdo: 'Entrámos de peito aberto'"

- "Benfica e FC Porto em risco de caírem na tabela"

- "Tormena, Bruno Viana, David Carmo e Castro acusaram positivo"

- "Benfica-Portimonense: 'Derrota doeu-nos muito' [Jorge Jesus]"

- "Garante Luisão no banco e fala em histórias da carochinha"

- "Viu Weigl como melhor na Supertaça, mas exige-lhe mais agressividade"

- "Seferovic também infetado por covid-19"

- "Sporting: SAD quer ajustar vencimento do avançado até ao verão"

- "Tiago Tomás entra na lista de aumentos"

- "Ganha 120 mil euros brutos por ano e ainda é júnior"

- "Adão igualou máximo de defesas na época"

- "Rio Ave-Marítimo: Ciclone varreu segunda parte"

- "V.Guimarães-FC Porto: Otávio suspenso por 2 jogos"

- "Dragões questionam timing do Conselho de Disciplina"

- "Conceição: 'Espero prova de maturidade e caráter'"

- "História O Jogo: Quando Zaidu assinou pelo V. Guimarães"