A Bola:

- “FC Porto 2 x 3 Marítimo. Sem vergonha. Insulares fazem história no Dragão com algum antijogo e muito descaramento”

- “Sérgio Conceição: Quem não for competitivo tem a porta aberta para sair”

- “Lito Vidigal: Esta vitória torna o futebol português mais vistoso”

- “Benfica x Farense: Otamendi faz dupla com Jardel”

- “Jorge Jesus: ‘Rúben Semedo é prioritário, mas não tenho muita esperança’”

- “Sporting: Pedro Gonçalves rende Wendel”

- “Rúben Amorim: ‘Há muita gente que já desistiu da equipa do Sporting’”

- “Inglaterra: Éderson estragou a estreia de Rúben Dias. Empate: Man.City 1 x 1 Leeds”

O Jogo:

- “FC Porto 2 x 3 Marítimo. Sem desculpas. Erros defensivos e desperdício no ataque – incluindo um penálti – custam três ponto ao campeão”

- “Histórico: Primeira vitória dos madeirenses no Dragão”.

- “Sérgio Conceição: ‘Não basta o símbolo de campeão para ganhar’”

- “Lito Vidigal: ‘Vitórias como esta valorizam o futebol português’”

- “Benfica x Farense: Otamendi titular ao lado de Jardel, Gonçalo Ramos sucede a Vinícius”

- “Benfica: Jesus sem grande fé por Rúben Semedo. Técnico explica que os encarnados não têm ‘as fichas’ que o Olympiacos pede”

- “Portimonense x Sporting: Amorim garante o mesmo foco apesar da eliminação europeia”

Record:

- “FC Porto 2 x 3 Marítimo: Lito cala Dragão. Madeirenses vencem pela primeira em casa do FC Porto para o campeonato”

- “Sérgio Conceição deixa recado aos jogadores: ‘Entrar com a camisola do FC Porto não ganha jogos’”

- “Lito Vidigal: ‘Conseguimos vencer de forma inteligente’”

- “Benfica: Águia pode isolar-se na liderança”

- “Benfica x Farense: Jorge Jesus promete equipa dominadora: ‘Vamos criar várias oportunidades’”

- “Sporting: Rúben Amorim: ‘Muita gente já desistiu do Sporting’”

- “Wendel fechado no Zenit por 20+4 milhões de euros”

Público:

- “Orçamento de 2021 não deve ter mais do que 10% da ajuda da UE”

- “Confinamento: Elas continuam em casa: quatro em cada cinco pedidos para cuidar dos filhos foi de mulheres”

- “Contradições lançam confusão sobre estado de saúde de Trump”

- “Arrendar ainda é uma epopeia por casas com fracas condições”

- “FCP perde na primeira vitória do Marítimo na casa dos ‘dragões’”

- “Até onde vai a paciência para as restrições da pandemia?”

- “Cinema: Joacine Katar Moreira é protagonista em filme”

- “Investigação: O lobby do gás está a conduzir a Europa para um beco sem saída”

Jornal de Notícias:

- “Portugal já exportou 100 milhões de máscaras”

- “Secretária e confidente de Amália Rodrigues exige 80 mil euros à fundação da fadista”

- “Menina de quatro anos morre em Gaia ao cair da janela após ausência da mãe”

- “Um terço das câmaras devem mudar de mãos nas eleições autárquicas”

- “FC Porto 2-2 Marítimo: Dragão sem chama tomba pela primeira vez”

- “Viana: Padres aderem aos paramentos com bordados tradicionais”

- “Amadora: Disputa por raparigas fatal para jovem de 16 anos”

- “Preço das casas continua alto apesar da queda nas vendas”

- “EUA: Saúde de Trump é segredo bem guardado”

- “Cultura: Curador da coleção de arte do Estado em situação irregular”

Correio da Manhã:

- “Milhões do BES com perdão fiscal. 17 gestores com fortuna no estrangeiro”

- “Crise na classe docente. Já faltam professores com 3 semanas de escola. 951 horários por preencher”

- “Rombo nas contas. Comércio aflito com quebra nas vendas”

- “FC Porto x Marítimo: Dragão foi ao tapete”

- “Preocupação. Jesus sem garantia de reforços”

- “Lamento de Amorim: ‘Sporting não está em pé de igualdade’”

- “Assaltam farmácias e bordel. Ladrões alugam pistola a 30 euros ao dia”

- “Peregrinos ‘correm’ para Fátima”

- “Polémica: Ataque à vigilância dos fundos da UE”