Veja as primeiras páginas dos jornais desta segunda-feira, feriado, no SAPO24

A Bola:

- “Liderança saiu do banco. Seferovic entrou, bisou e livrou águia de um aperto (Benfica 3 – 2 Farense)”

- “Resposta de Leão. Segunda vitória no campeonato construída nos primeiros onze minutos (Portimoneses 0-2 Sporting)”

- “FC Porto: Saem Alex Telles e Danilo, entram Toni Martínez e Nanu”

- “Inglaterra: Mourinho humilha Manchester United no regresso a Old Trafford”

Record:

- “Águia em fuga. Encarnados isolam-se na liderança após vitória muto sofrida”

- “Leão tenta João Mário”

- “Dragão agita mercado. Danilo no PSG, Alex Telles no Manchester United. Nanú contratado ao Marítimo”

- “Mourinho esmaga em Old Trafford (Manchester United 1 – 6 Tottenham)”

- “Campeão Humilhado (Aston Villa 7 – 2 Liverpool)”.

O Jogo:

- “Revolução de Outubro. Dia de loucos no Dragão com o FC Porto a aproveitar os últimos dias de mercado para arrumar a casa”.

- “45 ME. Vendas de Alex Telles, Danilo e Zé Luís garantem liquidez para atacar reforços”

- “Nanu fechado por cinco anos”

- “Entrada de leão contra ressaca. Rúben Amorim: 'É um orgulho ser treinador desta equipa' (Portimomense 0 – 2 Sporting)"

- “Crédito Suíço. Águia abanou mas Seferovic saiu do banco para bisar e garantir a liderança (Benfica 3 – 2 Farense)”

Público:

- "Estado quer saber as horas que trabalham os motoristas de TVDE"

- "Entrevista a Marco Galinha: Quer ter a maioria da Global Media, e voltar a ver o DN como diário em papel"

- "'Está a preparar-se um assalto aos fundos europeus' presidente da Transparência e Integridade"

- "i"

- "Infecção de Trump não trouxe cautelas a apoiantes"

- "Carla Nunes: 'A pandemia bate duas vezes nos mais desfavorecidos'"

- "Serra da Estrela. Em Mangualde entrega-se a terra a quem a trabalha apascentando ovelhas"

- "Somália. Abshir Aden Ferro, o homem que quer mudar o futuro de um país em 1460 dias"

Jornal de Notícias:

- "Portugueses estão a pagar 30 milhões por uma taxa que já devia ter acabado"

- "Estrangeiros puxam pela natalidade"

- "Lobo Xavier infetado com covid deixa em alerta conselheiros de Estado"

- "Tribunal obriga polícia a indemnizar ex-mulher"

- "Porto Obra Diocesana apoia dois mil em bairros sociais"

- "F.C. Porto. Vendas de Alex, Telles e Danilo aliviam contas dos dragões"

- "Benfica 3-2 Farense Seferovic faz águia voar para a liderança"

Jornal i:

- "Relatórios incómodos para o Governo implicam afastamento de presidente do TdC"

- "Reportagem no Bairro Amarelo de Almada. 'A presidente que venha para aqui viver com estas condições'"

- "Saiba como comprar um T3 em Cascais a partir de 57 mil euros ou um T2 em Sintra por 40 mil euros"

- "Entrevista a Carlos Conhoto Fernandes. 'O Belenenses é um grande clube mas está adormecido'"

- "Subida do salário mínimo nacional. Aumento deverá rondar 70 cêntimos por dia"

- "Covid-19 matou Kenzo, o lendário estilista que era o 'epítome da arte de viver'"

Correio da Manhã:

- "Hospital punido por morte de jovem mãe. Recebe dose de medicamento muito superior ao limite"

- "Trump animado. 'Não me sentia bem mas estou muito melhor'"

- "Burla com MB Way já provocou cinco mil vítimas"

- "Tribunal condena. General das messes saca 82 mil euros na corrupção"

- "Dragão vende craques em saldo"

- "Benfica. Liderança isolada"

- "Leão dá sinais de vida"

- "Poder local. Nova lei permite criar mais 600 freguesias"

- "Lobo Xavier infetado. Covid cria alarme no Conselho de Estado"

- "Planeta em risco. População próxima dos oito mil milhões"

- "Jessica Athayde não resiste a chocolate. 'Não sou escrava do meu corpo'"

Diário de Notícias:

- "Trump com covid-19. As contradições dos médicos e o impacto além da campanha"

- "Carla Araújo, médica especialista em medicina interna: 'Tem de haver uma estratégia nacional para identificar assintomáticos. Eles são o grande desafio"

- "Com horas e sítios diferentes, o primeiro 'confronto' Marcelo - Ana Gomes"

- "Pedrógão Grande. Os turistas que a covid-19 levou para o interior"

- "Bolsonaro promete evangélico para o Supremo mas escolhe católico"

- "Inãki Abad Leguina, diretor do Instituto Cervantes de Lisboa. 'O espanhol é a língua com mais crecsimento profissional do mundo'"