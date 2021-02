Veja as primeiras páginas dos jornais de hoje no SAPO24

- “Regiões usam critérios diferentes para decidir quem vacinar primeiro”

- “‘Olá, mundo. O meu primeiro olhar para a minha casa eterna’: Robô da NASA já pousou em Marte”

- “Constitucional: Marcelo tenta travar eutanásia com extenso parecer ao TC”

- “Layoff: Só 0,3% das empresas pediram planos de formação”

- “Diplomacia: Joe Biden e a Europa: a ordem dos telefonemas não é arbitrária”

- “Entrevista a Graça Fonseca: ‘A Cultura não tinha historial de atribuir apoios sociais’”

- “Colonialismo: Como se resolve a nossa (má) relação com o passado? ‘Não vai acontecer’”

- “Música: Luca Argel pôs toda a história do Brasil num disco”

- “Teletrabalho em debate no parlamento: PS Isolado: Governo alargou apoios a pais, mas ninguém ficou contente”

- “Dos brindes ao papel de cartaz, gastos do PSD nas autárquicas só com autorização de Rio”

- “Turismo quer prolongar moratórias até ao final do ano”

- “O Lago artificial de Souto Maura custará 1,8 milhoes e vai homenagear vítimas dos fogos de Pedrógão”

- “Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática: João Araújo: ‘A procura por matemáticos subiu tanto que é difícil segurá-los até acabarem o mestrado’”

- “Quantas pessoas tem à frente na fila para a vacinação? Há uma calculadora para lhe responder”

- “Dívida das famílias subiu 6,3 milhões por dia desde que covid chegou”

- “Do Irão à China, Biden e Blinken querem marcar mandato de ‘liderança pela diplomacia’”

- “Antigo diretor das secretas acusado de burla milionária”

- “Vacinação motiva 33 inquéritos da Justiça. Inspeção da Saúde avança com processos disciplinares no SNS”

- “Autárquicas: Rui Rio quer controlo sobre despesas da campanha”

- “Eutanásia: Marcelo aponta a subjetividades e manda lei para a Constitucional”

- “Vida complicada: Benfica 1-1 Arsenal; Vida difícil: Braga 0-2 Roma”

- “Porto: Hospital Maria Pia dá lugar a hotel de quatro estrelas”

- “Lampreia: preços caem a pique com restaurantes fechados”

- “FC Porto: Pepê chega em julho com clausula de 70 milhões”

- “João Loureiro em avião com 500 kg de cocaína”

- “Crime: Rapaz de 15 anos encontrado morto no fundo de um poço”

- “Plano de vacinação sofre novo revés: Militares, polícias e bombeiros cedem lugar a idosos”

- “Pneumonia rara surge em doentes de covid curados”

- “Jovens estão mais tristes e zangados”

- “O que vai mudar no SNS depois da pandemia”

- “Hotéis em agonia pedem ajuda urgente”

- “Costa resiste a Marcelo: Governo afasta desconfinamento da agenda do Infarmed”

- “Reportagem no Amadora-Sintra: Aqui ninguém morre sozinho”

- “Vidas destruídas pelas raspadinhas”

- “Governo só tem contacto regular com o PCP”

- “PS e PSD sem trunfos contra Rui Moreira”

- “Ramalho Eanes sobre Marcelino da Mata: ‘O que se deve discutir é a guerra’”

- “Chega acolhe militantes do PSD e CDS”

- “Polémica entre Sousa Tavares e ministro”

- “33 inquéritos a vacinações”

- “Empresas fogem do Reino Unido”

- “José Mattoso: ‘Deus é o mais importante’”

- “Joe Biden: Diz-me a quem telefonas e eu dir-te-ei quem és”

- “Entrevista a Vítor Almeida, presidente do colégio de emergência médica, que fala dos dramas no interior do país”

- “Reportagem em Aguiar da Beira, um dos locais mais fustigados pela pandemia: ‘Vendemos as ovelhas a metade do preço. Agora que estamos melhor não temos animais”

- “PSD: Rio eleva fasquia autárquica e dispara sobre Carreiras e Moreira”

- “Mortes triplicam na região centro desde o Natal”

- “Eutanásia: Marcelo enviou para o Tribunal Constitucional”

“- Facebook e imprensa em colisão na Austrália”

- “Fundo de Resolução pode travar injeção no Novo Banco”

- “Conheça a 10.ª maior exportadora que emprega apenas 550 pessoas”

- “Gestão: Dança de cadeiras nas cotadas e empresas públicas”

- “Sondagem: Governo penalizado com descontrolo da covid-19”

- “Tecnologia: Gigante canadiano faz despedimentos na Altitude Software”

- “Na Biblioteca dos CEO: Uma reflexão sobre a esperança e a resignação”

- “Entrevista a Miguel Fragata: ‘A pandemia evidenciou o desequilíbrio de privilégios”

- “As novas tendências do turismo”

- “O que tem o TikTok, além da polémica?”

- “’O princípio da verdade orçamental está posto em xeque’, entrevista a Nazaré da Costa Cabral, presidente do Conselho de Finanças Públicas”

- “Novo Banco e CTT entram na corrida para a compra do EuroBic”

- “’Podemos ganhar as eleições autárquicas ao PS e isso vai ser um virar de página’, líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos”

- “Media: Governo nega problemas de tesouraria na Agência Lusa”

- “Emprego: Saúde mental nas empresas está a ser afetada pela pandemia”

- “Análise: Nova era na Galp depois de perder influência no Brasil”

- “Regras europeias: Disciplina orçamental poderá regressar em formato flexível”

- “Advisory: ‘Não vamos cometer os erros dos grandes escritórios’, José Diogo Horta Osório, advogado, sócio fundador da J+Legal”

- “Mercados: Stilwell d’Andrade quer mostrar que o potencial da EDP é indiscutível”

- “Covid faz cair consumo de Viagra: Aumentam compras de brinquedos sexuais”

- “Restaurantes perdem 900 milhões de euros”

- “Pais têm de trocar apoio semanalmente”

- “Clientes de ginásio fogem por alçapão”

- “Oito mortos no surto em lar de Monchique”

- “Autarcas investigados na batota das vacinas”

- “Pensões automáticas aceleram atribuição das reformas”

- “Benfica-Arsenal (1-1): Águia com voo curto na Europa”

- “Pepê no dragão por 15 milhões”

- “João Loureiro na lista de passageiros de avião privado com ‘coca’”

- “Verba para marqueteiro do PSD: Taxista passa luvas das barragens”

- “Sondagens: Liberais travam Chega e esmagam CDS”

- “Há um ano: Mãe de Valentina entregou filha a amiga”

- “Crime violento: Jovem de 15 anos vítima de guerra de gangs”

- “Benfica-Arsenal (1-1): Futuro adiado: Tudo em aberto para daqui a uma semana em Atenas”

- “Críticas a Vieira nas ruas de Lisboa, Porto e Évora”

- “SC Braga-Roma (0-2): Legião romana abateu guerreiros”

- “Liga Europa: Bruno Fernandes ‘on fire’”

- “Sporting: Adán e Feddal ‘presos’ até 2023”

- “FC Porto: Pepê com cláusula de 70 milhões”

- “Benfica-Arsenal (1-1): Repetir 91: Resultado da 1.ª mão foi o mesmo de há 30 anos e eliminatória está em aberto”

- “SP Braga-Roma (0-2): Fonseca saiu da pedreira a rir”

- “Sporting: Três à bica para o clássico”

- “FC Porto: Pepê oficial por 15 milhões”

- “Lucas Miranda estava desaparecido há 4 meses: Barreirense em choque com homicídio de jogador de 15 anos”

- “Benfica-Arsenal (1-1). SC Braga-Roma (0-2): Duros de roer: Adversários na Liga Europa foram tão complicados como os nomes prometiam”

- “FC Porto: Pepê é reforço oficial”

- “Sporting: À procura do espírito de 1919”

- “Boavista-Moreirense: Jesualdo pede eficácia”

- “Liga: Belenenses pode jogar no Jamor”