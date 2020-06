- "Extrema-direita. Portugueses usam torneios de artes marciais para estreitar laços com neonazis europeus"

- "'Não veria mal a possibilidade de termos padres casados'" [Entrevista ao presidente da Conferência Episcopal, D. José Ornelas]

- "Aeroportos vazios apesar do regresso dos voos"

- "Lisboa. Letreiros antigos levam-nos até uma cidade que já não existe"

- "A terceira tentativa de criar um Banco de Fomento"

- "Há municípios onde número de lares ilegais duplicou"

- "Pedro Lima. Morte inesperada choca família e amigos"

- "Estado dá milhares de cachimbos a viciados em crack para evitar contágios"

- "Beira-Mar. Adeptos levam relva e cadeiras do 'velhinho' Mário Duarte"

- "Futebol. Famalicão e Sporting são os campeões pós-pandemia"

- "Pescoço é zona vermelha para Polícia portuguesa"

- "Urbano. Desporto ao ar livre em queda"

- "Notícias Magazine. Amor pelos Bichos"

- "Covid. Festas ilegais alastram e Marcelo apela aos jovens"

- "Minho. Três mortos na estrada em poucas horas"

- "Imprensa. Jornais de volta à mesa dos cafés"

- “'Olhem pelos meus filhos' [Pedro Lima]”

- “Corpo encontrado na Praia do Abano apresentava golpes”

- “Milhares de exames de cartas proibidos”

- “Regresso dos fogos. Bombeiros preocupados”

- “Mata namorado com água a ferver ao descobrir traição”

- “Ganha pai aristocrata após 58 anos órfã”

- “Julho. Avança apoio a quem perdeu lay-off”

- “Sporting. Jovane desperta cobiça na Europa”

- “Benfica. Nova (e última) oportunidade para Zivkovic”

- “Sporting. Cláudio Ramos na equação para o reforço da baliza”

- “Garantidos os 10 ME por Matheus Pereira”

- “FC Porto. Os segredos mais bem guardados de Mbemba”

- “Benfica. Seferovic - Lage gostou do que viu em Vila do Conde e deve apostar no suíço”

- “A boa vida de Neymar”

- “Sporting. Renovações de Joelson e Max para acelerar”

- “FC Porto. Laboratório faz tremer dragões”

- “Sp. Braga. Custódio em exame. Maus resultados preocupam”

- “FC Porto. Tomás firme no dérbi”

- “Sporting. Rúben pediu cinco reforços experientes”

- “Benfica. SAD lança empréstimo obrigacionista”

- “Braga. Já são 144 minutos sem remata enquadrado”

Veja aqui todas as primeiras páginas deste domingo.