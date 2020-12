- “Homenagem: Os velhos somos todos nós”

- “Vacinas falsificadas contra a covid-19 à venda na Internet”

- “Um Natal na Linha da frente: As mensagens dos familiares para os profissionais de saúde impedidos de parar nas festas”

- “Sporting 1-0 Farense: Leão salvo por penálti à beira do fim”

- “Grande Porto: Advogados pedem ajuda para comer”

- “Vírus ataca nas cidades da fé”

- “Deficientes: Brinquedos são caros e escassos”

- “Famalicão: Bebé de dois anos morre afogado em piscina”

- "Despedido médico que denunciou homicídio: Crime no aeroporto, Clínico fez autópsia e alertou imediatamente a Judiciária"

- "Covid já matou 6.063 pessoas em Portugal"

- Sporting 1 - 0 Farense, Leão líder no Natal com penálti no sapatinho"

- "Em frente à namorada: Homem morre em Tesla a arder"

- "Família mantém projeto de Sara Carreira"

- "Sintra: Presa por sequestrar e rapar cabelo de rival"

- "Matosinhos: Agente de execução desvia 645 mil euros"

- "Passos Coelho agita militantes do PSD"

- "Sporting 1 - 0 Farense: Soco na maldição, Leão contraria a história e passa o Natal na liderança com vitória arrancada a ferros"

- "Vicente - Benfica, 17:30: 'O objetivo mais importante é o campeonato' - Jesus"

- FC Porto - Nacional, 20:00: 'É como uma final" - Sérgio Conceição"

- Boavista_ 'Queremos devolver a confiança' - Jesualdo Ferreira apresentado"

- "Itália: Às pelos ares, Ronaldo volta a marcar no 'terceiro andar'"

- "Sporting 1 - 0 Farense: Um penálti no sapatão, Soco do guarda-redes Defendi salvou noite para esquecer do comandante, Há 18 anos que leões não lideravam no Natal"

- "Gil Vicente - Benfica, 17:30: 'Só o Sporting joga melhor do que nós', Jorge Jesus"

- "FC Porto - Nacional, 20:00: Sérgio coloca baliza em alerta"

- "Braga, Rolando negoceia divórcio amigável"

- "Sporting 1 -0 Farense, Leão passa o Natal: Sporar marca de penálti e segura liderança em jogo sofrido, Penálti sobre Feddal foi bem assinalado? Coates é travado no mesmo lance? A opinião de árbitros"

- "Gil Vicente - Benfica, 17:30, Jorge Jesus: 'Só há uma equipa a jogar melhor do que nós', Elogio aos leões porque ... vão em primeiro"

- FC Porto - Nacional, 20:00: 'Queremos chegar ao lugar que nos pertence: o primeiro' - Sérgio Conceição"

- "Parma 0 - 4 Juventus: Ronaldo bisa e bate Bruno Alves"