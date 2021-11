Público:

- “Dissolução da AR: Eleições em 30 de janeiro geram impasse político de 95 dias”

- “DGS avança com casa aberta para maiores de 80 anos serem vacinados sem marcação”

- “Legislação laboral: Parlamento vota hoje novas regras do teletrabalho”

- “Nanni Moretti: Encontro com o realizador de Três Andares”

- “Etiópia: Abiy Ahmed passou de Nobel da Paz a senhor da guerra”

Diário de Notícias:

- “Marcelo marca eleições para 30 de janeiro”

- “Sondagem AXIMAGE dá vitória ao PS e maioria à esquerda das legislativas”

- “José Matos Correia: ‘O PSD tem de ter a ambição de ganhar eleições legislativas’”

- “Covid-19: Subida de casos bate previsão de Temido. OMS avisa Europa”

- “Inovação: PJ contrata drone a empresa que arrasou acordo com a Força Aérea”

- “Resultados: Bancos lucram mais de mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano”

- “Tecnologia: Web Summit terminou com a promessa de inaugurar ciclo ‘pós-pandémico’”

- “Internacional: Espera-se que a tensão entre Argélia e Marrocos se agrave por causa da decisão sobre o gasoduto que abastece Portugal e Espanha”

Jornal de Notícias:

- “[Marcelo] ‘Há sempre uma solução em democracia’”

- “António Costa favorito a vencer, mas sem maioria absoluta”

- “Estado em risco de indemnizar mãe que perdeu guarda das filhas”

- “Vestuário e calçado vão ser produzidos a partir de lixo industrial”

- “Porto: Aluna agride funcionária à estalada e pontapé”

- “Série: ‘Glória’ portuguesa em estreia na Netflix”

- “Liga Europa: Braga goleia Ludogorets e sobe ao comando”

- “FC Porto: Valor de mercado de Luís Diaz triplica”

Inevitável:

- “Guerra de Género”

- “Covid-19: Novo medicamento vai ser complemento da vacinação este inverno”

- “Eleições a 30 de janeiro: ‘Confio em vós, no vosso patriotismo, no vosso espírito democrático’ [Presidente da República]”

- “CGD: Lucro sobe para 429 milhões e vai dar dividendos de 300 milhões”

- “Web Summit: Unicórnios portugueses, a música no TikTok e o lado bom da lua”

- “Isabel Martins da Silva: ‘continuamos a pensar nos refugiados como vítimas que têm de manter esse estatuto’”

Negócios:

- “30 de janeiro: Eleições legislativas”

- “Novas regras para o mercado votadas antes da dissolução”

- “Afinal, quem tem medo de regular criptoativos?”

- “Caixa entrega dividendo extra de 300 milhões”

- “Sem medidas, ondas de calor derretem 3% do PIB”

- “Entrevista a Sara Barros Leitão ‘O saber é muitas vezes usado como forma de opressão’”

O Jornal Económico:

- “’Temos uma Ordem que é subserviente às Finanças’, José Araújo, candidato a bastonário da Ordem dos Contabilistas”

- “Galp pede ‘parceria’ ao Governo para descarbonizar refinaria de Sines”

- “Marcelo justifica eleições a 30 de janeiro com combate à abstenção”

- “Contratos públicos: Está disponível a partir de hoje Portal Nacional de Fornecedores do Estado”

- “Banca: Caixa reserva 500 milhões para risco de perdas no crédito pós-moratórias”

- “Telecom: Leilão 5G reforça concorrência e tem impacto na potencial venda da MEO”

- “Entrevista: ‘A Web Summit é uma Exponoivos para ‘startups’. Uma feira ponto’, Marcelo Lebre, co-fundador da Hemote”

- “’As séries são o futuro do audiovisual’, António Pedro Vasconcelos, cineasta”

NOVO:

- “Paddy Cosgrave sobre Moedas: ‘Lisboa tem muita sorte’”

- “Segurança: Humilhados e ofendidos: Três polícias são agredidos por dia em Portugal”

- “Incêndios: Ministério Público segue rasto do dinheiro destinado à reconstrução de casas”

Correio da Manhã:

- “Rasto de ‘offshore’ em casa de motorista: Documentos apreendidos no domicílio do filho do ‘Rei dos Táxis’ ajudam PJ no cerco a Rendeiro”

- “Mulher de banqueiro fica presa na mansão com polícia à porta”

- “Eleições a 30 de janeiro: ‘Devolver a palavra ao povo’, diz Marcelo”

- “Partidos têm de entregar listas eleitorais até 20 de dezembro”

- “Conheça os concelhos mais ricos: Metade da riqueza do país mora em 22 municípios”

- “SNS lesado: Médico do ‘bebé sem rosto’ envolvido em fraude”

- “Manuel Pinho: Ex-ministro suspeito de esconder ‘saco azul’ do fisco”

- “Pandemia: Alerta na Europa para subida de novos casos”

- “Motociclismo: 100 mil no Algarve apoiam Miguel Oliveira no adeus a Rossi”

- “Morte assistida: Assembleia vota hoje nova lei da eutanásia”

- “Investigação judicial: MP prepara processos do FC Porto e de Luís Filipe Vieira”

- “Sporting: Sarabia aumenta concorrência na frente leonina”

- “Crise no Benfica: Saída antecipada de Jesus custa 3,5 milhões”

A Bola:

- “Protegido e emocionado: Apoio do público e dos colegas deixou marca em Paulinho”

- “Benfica: ‘Yaremchuk funciona melhor na área’, Boloni treinou-o na época passada e está surpreendido com a seca de golos: ‘É uma questão de tempo. Ele é muito bom’”

- “Hulk recusou proposta das águias”

- “FC Porto: San Siro viu o ‘novo’ Grujic”

- “Liga Europa: SC Braga-Ludogorets (4-2): Líderes do grupo e mais perto do apuramento”

Record:

- “Jesus sobre brasas: Direção exige resultados”

- “Sporting: As tareias de Amorim: Record revela os segredos do GPS leonino”

- “Sporting: Porro falha Paços e seleção espanhola”

- “liga Europa: SP Braga-Ludogorets (4-2): Guerreiros lideram o grupo”

- “FC Porto: Evanilson acredita: ‘Podemos ganhar a Champions’”

- “Seleção: Renato e Félix chamados”

- “Marítimo - Entrevista: ‘É preciso recuperar a mística’ [Rui Fontes]”

O Jogo:

- “Díaz vale milhões: Golo frente ao Milan renderam 3,7 M€, quase metade do que o FC Porto pagou para contratá-lo”

- “Braga-Ludogorets (4-2): Guerreiros dão passo de gigante”

- “Benfica: Jesus tem proteção presidencial”

- “Sporting: Trio acelera o ataque”

- “Seleção: Félix e Sanches para as finais”