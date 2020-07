Veja as principais capas dos jornais e revistas deste domingo no SAPO24

Público:

- “Governo chama universidades para vigiar discurso de ódio”

- “Trump perdoa pena a aliado e provoca a ira democrata”

- “Portugal está a perder área florestal, matos e pastagens”

- “Guido Tonelli: ‘A perfeição não é o destino do Universo, para nossa sorte’”

- “Combatente nas ex-colónias ganha processo na Justiça”

- “Trzaskowski ou Duda? O futuro da democracia polaca vai a votos”

Jornal de Notícias:

- “Fraude nos subsídios europeus davam para pagar duas vezes a TAP”

- “’A minha irmã pede perdão, sabe que a sua vida acabou’: Maria Augusta é madrinha de Eduardo, o jovem de 17 anos afogado no poço”

- “Bombeiro experiente morre na serra da Lousã”

- “Covid: Faltam cuidados intensivos para inverno difícil”

- “Praias: Bandeiras vermelhas devido à forte afluência”

- “Primeiro título à vista para 15 dragões”

Correio da Manhã:

- "Novo Banco com buraco de 600 milhões da Ongoing"

- "Juiz denunciado por prostituta quer entregar telemóvel"

- "Ivo Rosa chumbado doze vezes por Tribunal da Relação"

- "GNR entrega bandeira a viúva grávida de militar"

- "DGS obriga a distância de 2 metros nas obras"

- "Serra da Lousã. Um bombeiro morto e quatro feridos em combate a incêndio"

- "População envelhecida. 530 mil jovens saíram do país desde 2009"

- "Novas regras. 'Guerra das boinas' divide exército"

- "Nova época. Benfica segura Rúben Dias"

- "FC Porto - Sporting. Miúdos ganham lugar no clássico"

A Bola:

- "Feddal já não foge. Depois do entendimento com o central, Leões já têm acordo com o Bétis"

- "Benfica. Contactos com Jesus têm-se intensificado"

- "FC Porto. Conceição quer igualar Mourinho"

- "Liga. Belenenses 0 - 1 Moreirense"

Record:

- "Vieira investe como nunca. Águias preparam revolução no plantel para 2020/21"

- "Sporting. Vietto apto para o Dragão"

- "Entrevista Nuno Saraiva: 'Um diretor de comunicação não é aquilo que fui'"

- "FC Porto. Marega à procura de absolvição"

- "SP. Braga. Autocarro atacado à pedrada em Guimarães"

- "Itália. Ronaldo bisa e salva Juventus"

- "Belenenses SAD 0 - 1 Moreirense. DGS expulsa André Moreira"

O Jogo:

- "André Silva: 'No próximo ano estarei ainda melhor'"

- "Benfica. Jesus vale um mandato!”

- "Braga. Autocarro apedrejado"

- "FC Porto. Corona: o melhor amigo de Marega"

- "Sporting. Borja fecha lado esquerdo no Dragão"