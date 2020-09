Público:

- "Regresso às aulas põe à prova as escolas"

- "Empresas dão incentivos a transporte individual"

- "Refugiados acolhidos obrigados a deixar casas"

- "Deputada paga mil euros e MP arquiva falsificação"

- "Bielorrússia Lukashenko vai a Moscovo saber o preço a pagar pelo apoio de Putin"

- "Governo reafirma salário mínimo de 750 euros até 2023"

Jornal i:

- "Santuário de Fátima encerra entradas depois de exceder lotação"

- "Eurobic. José Azevedo Pereira como CEO votado hoje pelos acionistas"

- "Guia para um regresso às aulas diferente"

- "Apoio de Costa a Vieira provoca terramoto político"

- "PCP. João Ferreira é o candidato às presidenciais 'para ir até ao fim'"

- "De templo do techno a templo de arte. Eis o Berghain em tempo de pandemia"

- "Finanças pessoais. Entre com as contas em ordem depois das férias"

Jornal de Notícias:

- "TAP volta a deixar Porto fora dos planos de retoma"

- "Almoços nas escolas até às três da tarde"

- "Serviços públicos perdem eficácia com atrasos de meses"

- "Revisão legal permitirá apertar malha a elementos das IPSS"

- "Fátima Mar de gente obrigou santuário a fechar portas a peregrinos"

- "Fraude Famosos usados em publicidade enganosa"

- "Leonor tem nove anos e já frequente o 7.º ano"

- "Covid-19 Pelo menos 28 infetados nas equipas de futebol profissional"

- "Benfica Filipe Vieira queixa-se de campanha 'ofensiva e caluniosa'"

Correio da Manhã:

- “Toupeira da GNR ajuda ladrões: Militar acusado de 16 crimes”

- “Multidão no Santuário: 100 mil em Fátima”

- “Pandemia Covid-19: Escolas mandam alunos almoçar em casa”

- “Mais de 5600 fecham portas na restauração”

- “Assassinado na Suíça: Emigrante morto em frente à namorada”

- “Sondagem: PS mais longe da maioria absoluta”

- “Vírus ataca na Liga: Sporting 4 infetados, Benfica 1 infetado, Gil Vicente 15 infetados”

- “Proença-a-Nova: Ataque a fogo fere cinco bombeiros”

- “Cumprimento a evitar: Cotovelada não reduz perigo de contágio”

- “Parque das Nações: Futuro gestor morre em queda de 20 metros”

- “Novos acionistas: Regulador aperta cerco à Média Capital”

Negócios:

- "Sobre-endividados vão ter novo mecanismo de apoio"

- "Francisco Calheiros [presidente da Confederação do Turismo] 'Em outubro vão nascer novas linhas de crédito'"

- "Sondagem PS perde gás a um mês de entregar Orçamento de 2021"

- "Montepio avança contra a Grão-Pará em tribunal"

- "Iberdrola contrata Conduril para acabar barragem do Alto Tâmega"

- "Disney entra na guerra pelo trono do 'streaming'"

- "OPA de Drahi à Altice não convence investidores"

- "Agricultura Metas de Bruxelas terão de garantir 'preços justos'"

Record:

- “Covid pára o Sporting: DGS cancelou jogo com o Nápoles e surto no Gil Vicente deve adiar estreia na Liga”

- “Benfiquista Svilar também infetado”

- “Benfica: Jesus corta nos jovens”

- “Marcelo vai falar com Costa sobre apoio a Vieira”

- “’Nunca vi campanha tão caluniosa’, Luís Filipe Vieira”

- “FC Porto: Mercado interno à prova: Só um terço dos reforços vingou”

- “Boavista: Vasco Seabra: ‘Há algo de especial no Bessa”

O Jogo:

- “’Costa ficará na história como o homem que asfixiou os clubes’, Pinto da Costa aconselha Vieira a desligar-se do apoio do primeiro-ministro”

- “Inquérito política e futebol: PM divide, estádios vazios nem tanto”

- “Sporting: Covid trama Amorim: Seis positivos no plantel, com Liga Europa em risco e Troféu Cinco Violinos cancelado”

- “Covid-19: Gil Vicente tem 15 casos e leões aceitam adiar 1.ª jornada”

A Bola:

- “E agora? Casos de Covid-19 sucedem-se no futebol e Sporting-Gil Vicente está em risco”

- “Benfica: ‘Uma campanha caluniosa’, Luís Filipe Vieira rebate as críticas na partida para a Grécia”

- “Benfica: Svilar infetado com covid-19”

- “FC Porto: À espera dos €12 milhões”

- “Mourinho estreia-se a perder”

- “André Vilas-Boas vence PSG”