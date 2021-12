Visão:

- “Douro: A Redescoberta do tesouro”

- "Grande investigação: A história de sofrimento e morte de 41 idosos no Lar do Comércio"

- “Governos: As coligações que mandam na maioria da Europa”

- “Testemunho: Diogo não se vacinou e foi internado nos cuidados intensivos, agora está arrependido”

Correio da Manhã:

- “Suspeitas do Ministério Público: Pinto da Costa assina contrato para pagar luvas: CM revela documentos”

- “Benfica-Dínamo Kiev (2-0): Final feliz em voo Europeu”

- “Liga Europa: Portistas com buraco de 30 milhões”

- “Sporting: Guarda-redes João Virgínia passa no teste”

- “Costa promete: Reforço de vacinas para toda a população”

- “Pinhal Novo: Família tentou internar homem abatido a tiro”

- “Acidente de Cabrita: PSP recusa dar à GNR manual de guarda-costas”

- “Socorro em risco: Viaturas médicas do INEM avariadas”

- “Estudo Europeu: Reforma aos 68 para quem começar agora”

Público:

- “Pensões: Pedidos de reformas vão crescer 25% em 2023”

- “Governo injeta mais 745 milhões no orçamento da Saúde até ao fim do ano”

- “Lances combinados: Pandemia faz crescer corrupção no desporto”

- “Diplomacia: EUA lançam-se em arriscada Cimeira pela Democracia”

- “Acidente com Cabrita: Vítima foi atropelada antes do local de sinalização”

Jornal de Notícias:

- “Condenados por corrupção duplicaram numa década”

- “1934-2021 – José Eduardo Pinto da Costa: Uma referência da Medicina Legal que adorava teatro”

- “Benfica 2 – 0 Dínamo Kiev: Passadeira vermelha”

- “Ataque de pólvora seca na Liga dos Campeões”

- “Liga Europa: SC Braga aposta tudo na veia goleadora”

- “Quase metade das crianças a vacinar já terá sido infetada com covid-19”

- “Nova habitação social no Porto está nas mãos do Governo”

- “Braga: Jovem hospitalizado após agressão perto do campus universitário”

- “Vila Real: Câmara perde em tribunal por falta de comparência”

- “OCDE: Portugal tem quinto maior recuo no valor das pensões”

- “PS: José Luís Carneiro será cabeça de lista por Braga”

Diário de Notícias:

- “Surtos de covid-19 nas escolas: Pais e diretores não entendem as regras do isolamento de turmas”

- “Costa anuncia que vacinação deve começar pelas crianças de 11 anos”

- “Benfica vence Dínamo de Kiev na Luz e segue para os oitavos na Liga dos Campeões”

- “Os dilemas de Putin perante a ‘criação soviética’ chamada Ucrânia”

- “Legislativas: Rio cria condições para opositores lhe pedirem a cabeça se perder”

- “Reformas: Pensões portuguesas perderam 0,2% por ano, em média, desde 2000”

- “Biden: Cimeira para estancar hemorragia global da democracia avança”

Inevitável:

- “Pelo menos 15 ‘civis’ e 12 elementos das forças de segurança mortos em 10 anos”

- “Rio abana a bancada social-democrata”

- “O universo ‘Trans’. Histórias de quem mudou de sexo ou que não se identifica com o género que nasceu”

- “Covid-19. Vacinação de crianças dos mais velhos para os mais novos”

- “Alemanha. Scholz ocupa cadeira de Merkel com pandemia a assombrar o país”

- “Pedro Pinho punido com 4 meses de suspensão por agressão”

- “Champions. Benfica junta-se ao Sporting nos oitavos de final”

Negócios:

- “Há empresas a fechar, outras a investir. A economia está bipolar?”

- “Obras públicas mais caras com aumento dos materiais”

- “Fisco recua na tributação das mais-valias de não residentes”

- “JP Morgan reduz risco das carteiras de dívida”

- “Autoridade dos Transportes quer fiscalizar mais os Uber”

- “Entrevista Maria Zagallo, sócia da PLMJ: País vai precisar do setor privado para executar PRR”

A Bola:

- “Benfica-Dinamo Kiev (2-0): Meus ricos oitavos”

- “Águia volta a estar entre os 16 melhores da Europa. E ganha mais €12,4 milhões”

- “Sporting: Viagem às origens de Essugo”

- “FC Porto: Dragões voltam a poder inscrever jogadores”

- “SC Braga- E. Vermelha: Confiança para uma verdadeira final”

O Jogo:

- “Benfica-Dínamo Kiev (2-0): Assobios & Europa”

- “Noite começou com um coro de vaias a Jesus, mas acabou com a segunda equipa nacional nos ‘oitavos da Liga dos milhões”

- “FC Porto: Quinze remates para fazer um golo!”

- “Sporting: Amorim recusou Leipzig”

- “Braga-E. Vermelha: ‘Vamos conseguir o 1.º lugar’, Carvalhal sente a equipa ‘muito melhor’ do que no outro jogo com os sérvios”

Record:

- “Benfica-Dínamo Kiev (2-0): Águia caça tubarão”

- “Benfica nos oitavos deixando de fora o Barcelona”

- “Leipzig levou nega de Amorim”

- “FC Porto: Saída da Champions pesa na carteira”

- “Braga-E. Vermelha: Só vitória interessa para fugir às contas”