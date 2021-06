Veja as primeiras páginas dos jornais de hoje no SAPO24

- "Vasco de Mello 'A receita para melhorar o país tem de vir do trabalho"

- "Covid-19 Algarve: 'Vai ser um verão negro, pior do que no ano passado'"

- "Cerca de 10% das câmaras estiveram sempre nas mãos do mesmo partido"

- "SNS Dívida cresceu três milhões de euros por dia em maio"

- "Execução orçamental Governo vai aprovar decreto nas próximas semanas"

- "Lisboa Residência de estudantes contestada em Alcântara"

- "Futebol Mundial 2022 será o mote para transição suave na seleção"

- "Médio Oriente Palestinianos pedem saída de Mahmoud Abbas"

- "Regime de quotas evita que desemprego entre os deficientes atinja valor alarmante"

- "Federação segura Fernando Santos"

- "Derrapagem no plano de combate à sinistralidade"

- "Morte por ódio racial dá 22 anos de cadeia"

- "Grande Porto Carros, vales e bicicletas chamam clientes ao comércio"

- "Derrocada Sistelo volta a casa apesar do susto provocado por cratera"

- "Portagens Congelado desconto adicional a veículos elétricos"

- "Covid-19 Algarve fecha escolas, isola 1300 alunos mas deixa os ATL abertos"

- "Férias Alojamento local perdeu 50 mil reservas no verão"

- "Benfica Nuno Tavares a caminho do Arsenal e Cervi no Celta"

- "F.C. Porto Liverpool quer baixar preço para levar Otávio"

- "Braga Defesa central Paulo Oliveira assina contrato até 2025"

- "'As escolas eram as últimas a fechar. Aqui foram as primeiras'"

- "Trabalhadores independentes: Penhora de rendimentos sem limite é inconstitucional"

- "Rio antecipa cenário em que admite saída e lança Pedro Machado para a Figueira"

- "Brisa quer voltar ao TGV enquanto espera por indemnização do Estado"

- "Visitar as gravuras do Coa a bordo de um barco movido a energia solar"

- "Fernando Santos intocável em nome da estabilidade e do Mundial"

- "Jane Russell, a morena preferida dos 'gentlemen'"

- "Covid-19. Há mais doentes em cuidados intensivos do que há um ano"

- "Entrevista a Susana Coroado, presidente da associação Transparência e Integridade 'Neste momento não há responsabilização política nenhuma, as pessoas fazem o que querem'"

- "Casamentos em risco com novas restrições"

- "Luz. Proibição de corte de fornecimento termina a 30 de junho"

- "RSI. André Ventura quer obrigar beneficiários a trabalhar"

- "Encerramento de escolas no Algarve. 'A minha filha chorou muito'"

- "Homem que matou Bruno Candé condenado a 22 anos de prisão"

- "Aeroporto de Lisboa. Procura obriga a reabertura do terminal 2"

- "Regulador exige à ANA que devolva 33 milhões"

- "Pandemia fez crescer poder económico da China"

- "Fisco reforça fiscalização a encomendas fora da UE"

- "Chinesa que está na corrida à Efacec tem representante falida"

- "CMVM quer regras à medida para gestoras de ativos mais pequenas"

- "Agricultura Portugal fecha acordo da PAC a terminar presidência da UE"

- "Radar África: O nó górdio com que se ata o futuro da Sonangol"

- "Polícia da bolsa investiga Benfica"

- "Relação entre Vieira e 'Rei dos Frangos' sob suspeita"

- "Predador grava violações a idosa acamada"

- "Crime em Lisboa: Cozinheiro abusa sexualmente de filha e de tia-avó"

- "Morte de rapper: 'Mataram o meu filho por dinheiro e ouro'"

- "'Ódio racial' agrava pena de homicida de ator"

- "Enfermeiro condenado a 22 anos de prisão por matar Bruno Candé"

- "Campeão regressa ao trabalho com bolha"

- "Nova época no Sporting: Bruno Amorim chama jogadores da formação"

- "Suiça nos 'quartos': Seferovic bisa diante da França"

- "FC Porto: Dragão Uribe desperta cobiça"

- "Seleção: Fernando Santos com crédito e Ronaldo aponta ao Mundial"

- "1.327 alunos estão em isolamento no Algarve"

- "Escolas encerradas nos concelhos de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão e São Brás de Alportel"

- "Arcos de Valdevez: Aluimento de terras provoca cratera em Sistelo"

- "Nutrição: Grilos, gafanhotos e outros insetos aprovados para alimentação humana"

- "Milhões da bazuca: Tribunal de Contas dá 10 dias para comunicação de contratos"

- "Nuno Tavares a um passo do Arsenal"

- "Ingleses apresentam proposta de €8 milhões"

- "Cervi no Celta por €5 milhões"

- "Seferovic derruba campeão do mundo"

- "FC Porto: Sevilha não desiste de Corona"

- "Sporting: Vinagre fechado esta semana"

- "Tudo sobre o primeiro dia de trabalho do campeão"

- "Seleção: Voltaremos mais fortes - Cristiano Ronaldo deixa mensagem de esperança no dia de regresso a casa"

- "Radonjic tem aval de Jesus"

- "Internacional sérvio de 25 anos na mira da águia"

- "Extremo do Marselha brilhou frente à seleção nacional"

- "Há acordo com o lateral: Arsenal negoceia Nuno Tavares - ingleses dão €8 milhões"

- "Cervi no Celta por 4,5M€ + 1,5M€ por objetivos"

- "Gil Dias já treina"

- "Negociações avançam com o fim do euro: Pote livre para renovar"

- "Chamados 6 da formação: Amorim trabalha com 23 jogadores no primeiro dia"

- "Euro'2020: Continuidade não está em causa - Fernando Santos firme"

- "João Félix operado"

- "Bis de Seferovic e falhanço de Mbappé"

- "Croácia 3-5 Espanha: Mais um jogo de loucos"

- "Wolves não vai exercer direito de opção: Vitinha pode voltar"

- "Zaidu: 'Somos mais fortes com Conceição'"

- "'Espero um ano incrível a nível pessoal e coletivo'"

- "Fair-play não depende de Vitinha"

- "Sporting: Amorim já lhes deu bola"

- "Benfica: Champions encarece Gil Dias"

- "Nuno Tavares é trunfo para ter Guendouzi"

- "Braga: Paulo Oliveira - 'Quero acrescentar mais valor'"

- "Boavista: João Pedro Sousa - 'Vim para um grande'"

- "Euro'2020: Marcelo deu colo à seleção"

- "João Félix vai ser operado e para cerca de dois meses"

- "Espanha e Suíça marcam encontro nos 'quartos'"