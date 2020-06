Público:

- “Diretor de risco do BES subiu a administrador do NB com Ramalho”

- “Joana Marques Vidal: ‘As férias judiciais deviam ter sido encurtadas’”

- “Ex-PGR contra suspensão ‘tão prolongada’ de prazos faz alertas”

- “Covid-19: Neste S. João triste, há que ‘manter o espírito’ no Porto”

- “Um quarto da população da AML está sob vigilância apertada”

- “FC Porto é líder isolado com tropeção do Benfica”

- “Número de imigrantes subiu quase 23%. São 590 mil“

- “Portugal entra no ‘grupo dos fortes’ da inovação na UE”

- “Veto de Marcelo abre caminho a terceira via para sócios-gerentes”

- “Dois terços dos alunos avaliados sem testes”

- “FC Porto 4-0 Boavista: Bailarico no Dragão”

- “TAP: Providência cautelar suspende injeção de capital”

- “Pais acusam Nestlé de afastar bebé com deficiência”

- “Xenofobia: Grupos racistas europeus reuniram-se em Portugal”

- “Justiça: Crimes violentos sobem após nove anos a diminuir”

- “Pedro Lima: Anna leu os votos de casamento na despedida”

- “Benfica 3-4 Santa Clara: Águia perde asas na Luz”

- “Covid-19: Lisboa ultrapassa hoje o Norte no número de infetados”

- “Guerra entre autarcas de Ovar e Lisboa”

- “André Ventura leva Maria Vieira à manifestação”

- “Ataques entre grupos de média: Direito de resposta de Octávio Ribeiro”

- “Empresários da noite elogiam secretário de Estado da Juventude”

- “Marcelo veta diploma que alarga regras do ‘lay-off’ aos sócios-gerentes”

- “Segurança e Brexit originam boom de imigrantes em 2019”

- “O fim da Casa Aleixo e Galiza também a caminho da insolvência”

- “1500 trabalhadores de fábrica alemã infetados com covid-19”

- “Banca saca 285 milhões em ‘luvas’ de crédito”

- “Benfica-Santa Clara (3-4): Águias sem asas e Lage perde a cabeça”

- “FC Porto-Boavista (4-0): Líder isolado em noite de S. João”

- “Treinador de Pedro Lima denuncia: ‘A TVI disse que a partir do fim do ano ia ficar sem trabalho’”

- “Moita: Choque mata GNR aos 24 anos”

- “Dinheiro do Estado: TAP admite que não pagará em seis meses”

- “Revelação de prostituta: Sexo oral a juiz dá inquérito na justiça”

- “Novos horários: Hipers alertam para risco de concentração”

- “Subsídios: Marcelo veta apoio a sócios-gerentes”

- “Furtos no aeroporto tramam árbitro de futebol”

- “Golpe de 631 mil euros: Condenada a nove anos por inventar grávidas”

- “Aplicação anticovid continua confinada”

- “TAP fecha junho com menos 600 trabalhadores”

- “Dona do Almada Fórum obriga lojistas a prolongar contratos”

- “Pequenos surtos agravam incerteza na economia”

- “Especialistas afastam cenário de novo ‘lockdown’”

- “Sondagem: Pandemia tirou emprego a 19% das famílias”

- “Imobiliário: SIGI da Sonae Sierra e do Bankinter entra hoje em bolsa”

- “Banca: Consumo ainda afasta moratória legal da provada”

- “Sustentabilidade: Crescimento brusco do comércio online veio para ficar”

- “Santos e pecadores: Afinal houve mesmo S. João: Festa no Porto após hecatombe em Lisboa”

- “FC Porto-Boavista (4-0): Marega bisa no dérbi que deixa os dragões outra vez isolados na liderança”

- “Benfica-Santa Clara (3-4): Pior série de sempre sem vencer em casa”

- “Sporting: Dupla com contratos revistos”

- “Sérgio enche o papo: Dragão arrasa no dérbi e fica com 3 pontos d avanço”

- “Benfica-Santa Clara (3-4): Lage passa fome”

- “Sporting: Wendel desejado na Alemanha”

- “V. Guimarães: United e Totenham atentos a Edwards”

- “FC Porto-Boavista (4-0): Noite de São Dragão: Segunda parte demolidora vale triunfo mais gordo da retoma e três pontos de vantagem na liderança”

- “Benfica-Santa Clara (3-4): Um clarão na Luz”

- “Sporting: Olympiacos ataca Eduardo”

- “Braga-V. Guimarães: ‘Ou deixam a pele, ou os adeptos tiram-na’, Abel Ferreira”

- “Luís Castro, recém-campeão com o Shaktar, sonha alto: ‘Gostava de jogar a final da Liga Europa”