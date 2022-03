Público:

- "Nem cessar-fogo, nem retirada, a guerra continua após negociações"

- "Kharkiv Uma cidade sob pressão"

- "Odemira Cinco empresas racionavam água dada a imigrantes"

- "Obituário Morreu o ex-governante do PS Fernando Rocha Andrade"

- "Estados Unidos Biden avalia estado da União com a guerra em pano de fundo"

- "Surf Kelly Slater vem a Portugal para competir nas ondas de Peniche"

- "Moeda Lídia Matos despediu-se do escudo com 50 euros para si e 249 para a amiga"

- "Livros Grupo LeYa vendido a empresa holandesa especializada no livro e no multimédia escolar"

Jornal de Notícias:

- "Medo e esperança"

- "Guerra na Ucrânia"

- "Kiev aproveita negociações com russos para pedir adesão à União Europeia"

- "Invasão acelera corrida ao armamento e nem a Alemanha é exceção"

- "O conflito explicado às crianças. Uma arma chamada TikTok"

- "Dois anos de pandemia"

- "Dia da libertação está ao virar da esquina com a ajuda das vacinas"

- "Exemplos de empresas que se reconverteram e ganharam milhões"

- "A história de Patrícia, a enfermeira que decidiu não adiar mais o desejo de ser mãe"

Diário de Notícias:

- "Guerra na Europa Ucrânia pede adesão à UE e senta-se a negociar com a Rússia"

- "Diário de Guerra Dia 4 'Estamos prontos para defender as cidades'"

- "Reportagem De Kharkiv a Przemysl, 5 dias que pareceram 5 anos"

- "O grande teste à liderança dos EUA"

- "Ajuda Onda de solidariedade está a ganhar força em Portugal"

- "Economia Sanções afundam rublo e ameaçam bancos russos"

- "Ana Isabel Xavier Análise geopolítica 'O objetivo final de Putin é tornar a Rússia grande outra vez'"

- "Rui Tavares 'Aquecer casas' é prioridade e 'o Livre está-se nas tintas para as velhas guerras da esquerda'"

- "António Sarmento 'Covid deu lição de humildade aos médicos', assume diretor de infecciologia do São João"

- "Ténis Após 20 anos, líder do 'ranking' não é um dos 'big four'. Medvedev apela à paz"

Inevitável:

- "Entrevista ao i de Dmytro Gumenyuk, perito em segurança nuclear de Kiev, e que vive a seis quilómetros da capital 'Danos apenas num reator seriam semelhantes a Fukushima ou Chernobil'"

- "Resistência faz estacar o avanço das forças russas"

- "SWIFT. Falências à vista na banca após bloqueio do sistema de pagamentos"

- "Capacetes laranjas. Psicólogos apoiam comunidade ucraniana"

- "As reviravoltas do PCP e do BE sobre a Ucrânia"

- "Ministério Público abriu inquérito a agressões no Hospital de Famalicão"

- "BCP. Lucro cai 25% para 138 milhões com Polónia a penalizar resultados"

- "Morreu Rocha Andrade, ex-secretário de Estado, aos 51 anos"

- "Habitação. Cinfães tem o preço médio mais alto do país"

Correio da Manhã:

- “Rússia bombardeia civis: Ataque durante negociações de paz”

- “Guerra ameaça banca portuguesa”

- “Modelo disposta a tudo: Ex-miss Ucrânia junta-se às tropas”

- “Penafiel: Mulher morta e deixada nua no mato”

- “Vila Real: Apicultor aterroriza jovem com vespas no correio”

- “Darwin dá esperança ao Benfica. Sono do título”

- “Taça de Portugal: Sarabia tira Slimani do onze”

- “Sérgio exige pé a fundo: Técnico do FC Porto não quer desculpa”

- “Dono de oficina: Inventa mais de 50 acidentes para burlar”

- “Energia faz disparar inflação: 4,2% em fevereiro”

- “A partir de hoje vai cair chuva em todo o país”

- “Autovoucher: 24 milhões devolvidos aos automobilistas”

O Jogo:

- "Futebol expulsa Rússia"

- "Sporting Com Matheus Nunes e Ugarte lado a lado no miolo, leões só não venceram no Dragão Dupla talismã avança"

- "Benfica Darwin toca o topo da Europa"

- "Braga-Sta. Clara Muralha trava Guerreiros"

- "V. Guimarães Entrevista a António Miguel Cardoso, líder da lista A 'Atual Direção é errática'"

A Bola:

- “Futebol junta-se ao cerco: FIFA e UEFA suspendem seleção e clubes russos de todas as provas internacionais”

- “Benfica: Darwin o nível de Jonas”

- “Sporting: SAD fecha 1.º semestre com lucro de 9,5 milhões de euros”

- “FC Porto: Pepe e Uribe regressam na hora certa”

- “Liga: SC Braga 0-0 Santa Clara”

Record:

- “Benfica: Ramos guarda pistola. Avançado simula agora uma bola de cristal. Muda forma de festejar por Yaremchuk e pela Ucrânia”

- “Jackpot Darwin: Águias querem mais do que os 60 ME pedidos em janeiro. Encarnados preferem negocial no verão a esperar pelo mundial”

- “Sporting: Renovação de Coates avança. Defesa assinará até 2025”

- “SAD dá lucro de 9,5 milhões de euros”

- “Cuidados especiais para evitar episódios do dragão: 47 mil no clássico com máxima segurança”

- “FC Porto: Marchesín, Pepe e Uribe têm onze à vista”

- “Conceição conta destino: Perdeu sempre com o Sporting na decisão de taças”

- “Liga: SP Braga 0-0 Santa Clara”

- “Guerra na Europa: FIFA e UEFA afastam russos. Portugal pode ocupar vaga no europeu feminino”

- “Paulo Fonseca regressou: ‘Sentimos bombas a cair’”