Veja as principais capas dos jornais e revistas desta quarta-feira no SAPO24

- "Fisco perdoa empresas viáveis"

- "FC Porto reserva Lage para lugar de Sérgio"

- "Novo Banco - Venda de imóveis dá rombo de 103 milhões de euros"

- "Dezenas de polícias à procura de Maddie"

- "Emoção no último adeus ao bombeiro Diogo Dias"

- “Peritos chumbam ventilador que 100 mil portugueses financiaram”

- “Governo vai criar bolsa com 18.660 casas a custo acessível”

- “Gestão do Novo Banco sob ataque por venda de imóveis ao desbarato”

- “Tribunal não sabe quantos alunos deixam a escola por ano”

- “Novo líder da JSD quer puxar por bandeiras da esquerda”

- “Casos a crescer dificultam o tímido regresso do turismo”

- “Médicos com vagas recorde para acesso à especialidade”

- “Entrevista: ‘As estruturas de comunicação estão a matar os clubes de futebol’”

- “Catarina Portas: ‘Isto é uma hecatombe. O dia em que assinei 50 ‘layoffs’ foi muito difícil’”

- “Cinema: Laura Ferreira e Ana Rocha de Sousa, duas cineastas em Veneza”

- “Famílias que aderiram a moratórias podem pedir novos créditos”

- “Novo Banco vai voltar a vender imóveis”

- “Gangue fez dez assaltos a ATM e a chineses que fugiam ao Fisco”

- “Proença-a-Nova: Marcelo entre milhares no adeus a bombeiro”

- “Seguros: pandemia leva companhias a devolver dinheiro”

- “Madeira: Máscara é obrigatória em todos os sítios públicos”

- “Porto: Invicta será capital da Música do Mundo em 2021”

- “Fé de golos na Taça nos pés de Pizzi e Soares”

- “Liga: ‘Play-off’ avança em 2020/21 e dá mais uma vaga de subida”

- “O fim de uma era? Apito final para comentadores desportivos”

- “Covid-19: Lisboa regista o número mais baixo de novos casos desde abril”

- “Incêndios: Proibição de trabalhos agrícolas debaixo de fogo”

- “’Isto é gozar com os portugueses’: Rui Rio ataca Novo Banco”

- “Balanço: Parlamento teve média de dois projetos por dia”

- “Cinema ao ar livre: seis propostas para noites amenas”

- “No Andrea Dória não morreram passageiros de 1.ª classe”

- “Festa de sexo na Comporta”

- “Mudar de fundo de pensões vai ficar mais barato”

- “Governo espera reaver dois terços dos gastos com a pandemia”

- “Novo Banco, vendas, auditorias e comissão de acompanhamento”

- “Imparidades tiram metade dos lucros do BCP”

- “Tecnologia: Critical faz aposta nas vendas ‘online’”

- “Transportes: Transtejo com novos barcos em 2022”

- “Auditoria: Ensino à distância potencia abandono”

- "Cabrera é o alvo para a defesa"

- "Bruno provou ser um grande marcador de penáltis"

- "Feddal quase fechado"

- "Somos a equipa mais competitiva"

- "Cebolinha vai avançar"

- "Jesus quer Leandro Cabrera"

- "Saí da Luz feliz com a minha exibição"

- "Brahimi pode voltar"

- "Varandas muito contestado"

- "Tiago é o novo treinador do V. Guimarães"

- "Somos os mais competitivos [Conceição]"

- "Saída de Paulinho quase garantida [Braga]"

- "Tiago sucede a Ivo Vieira"

- "Play-off vai decidir se há três descidas"