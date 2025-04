É o segundo voo exclusivamente feminino na história, depois de Valentina Tereshkova, a primeira mulher que viajou sozinha para o espaço, na missão soviética Vostok 6, em 1963.

Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo e também proprietário da Amazon, impulsionou o turismo espacial com a Blue Origin. Assim, vende experiências como a de ontem por 250 mil dólares (cerca de 220 mil e 500 euros) por bilhete.

A nave espacial New Shepard, na qual as seis mulheres voaram hoje, foi especialmente concebida para este fim e fez o seu primeiro voo comercial para o espaço em julho de 2021. Mas quem são elas?

Lauren Sánchez

A apresentadora de televisão e jornalista de 55 anos é também a noiva de Jeff Bezos. Vão casar em junho e a cerimónia deve acontecer em Veneza, Itália, a bordo do super iate de Bezos, avaliado em 500 milhões de euros.

Sánchez nasceu em Albuquerque, no estado do Novo México e ao longo da carreira, desempenhou funções como repórter de entretenimento e pivot. Em 2016, fundou a Black Ops Aviation, a primeira empresa de produção e filmagem aérea a ser propriedade de uma mulher. Além de jornalista, é pilota de aviões e helicópteros, competências que utiliza em diversos projetos cinematográficos e televisivos. ​

Gayle King

Nascida em Chevy Chase, no estado do Maryland, Gayle King, de 70 anos, é jornalista e escritora.

Em 2019, foi considerada uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. É a melhor amiga de Oprah Winfrey, que também esteve presente no local de lançamento do foguetão, no Texas.

Katy Perry

Katy Perry tem 40 anos e é uma cantora e empresária norte-americana. Nasceu em Santa Bárbara, na Califórnia e é também autora de hits internacionais como I Kissed a Girl, Teenage Dream e Firework.

A jurada do American Idol, cantou o clássico de Louis Armstrong, What a Wonderful World durante o voo e levou consigo uma margarida em homenagem à filha, Daisy.

Aisha Bowe

É engenheira aeroespacial e CEO da Stemboard, uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções para o governo e clientes do setor privado.

Tem 38 anos e nasceu em Ann Arbor, no Michigan. Durante a sua carreira, trabalhou na NASA como engenheira de sistemas espaciais e criou o LINGO, um kit educacional que ensina programação e engenharia a jovens.

Amanda Nguyen

Tem 33 anos, nasceu na Califórnia e é investigadora e ativista contra a violência de género. Licenciou-se em Astrofísica em Harvard e estagiou na NASA, com o sonho de se tornar astronauta.

No entanto, durante o seu último semestre em Harvard, foi vítima de violação sexual. O processo burocrático e traumático que enfrentou fê-la querer lutar por mudanças no sistema. Fundou a Rise, uma organização não governamental de direitos civis e esteve envolvida na proposta e redação da Lei dos Direitos dos Sobreviventes de Agressões Sexuais, que foi aprovada por unanimidade no Congresso.

Kerianne Flynn

É produtora de cinema e filantropa, conhecida pelo seu trabalho em filmes independentes e envolvimento em iniciativas comunitárias.

Contribuiu em vários projetos reconhecidos, como The Automatic Hate, This Changes Everything e Lilly.

O regresso

Quando Jeff Bezos abriu a porta, após a aterragem, Sánchez foi a primeira passageira a sair.

“Estava a pensar que estamos todos juntos nisto, estamos mais ligados do que pensamos, apesar de existirem nações e todas estas coisas que nos dividem”, disse Sanchez, entre lágrimas, nos seus primeiros comentários ao sair da cápsula espacial.

Atrás dela, uma a uma, surgiram as outras cinco membros da tripulação que participaram na missão.

A cantora Katy Perry ajoelhou-se e beijou o solo ao sair da nave espacial, assim como a jornalista Gayle King.

“Sinto-me muito ligada ao amor, esta experiência ensinou-me o quanto o amor está dentro de mim”, disse a cantora.

A tripulação atingiu a gravidade zero três minutos após o lançamento e, pouco depois, atravessou a linha de Karman, considerada a fronteira entre a atmosfera e o espaço.

