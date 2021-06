Veja as primeiras páginas dos jornais de hoje no SAPO24

Público:

- “Grande Reportagem - Jovens com covid-19: ‘Achava que esta doença só matava velhos’”

- “Reforma da Matemática: mais cálculo mental e menos contas de papel e lápis”

- “Porto vacinou mais de cem jovens contra as regras da ‘task force’”

- “EUA: Vinte e dois anos e meio de prisão pelo homicídio de George Floyd”

- “31 barcos e 3 aviões: Estado tem 63 milhões em bens apreendidos”

- “Madeira: Portugal terá de cobrar IRC em falta na zona franca”

- “Património: Graça Fonseca demite dois directores-gerais em ano e meio”

- “Peixe seco: É uma tradição, vende-se por todo o lado, mas é ilegal”

Jornal de Notícias:

- “Oito queixas por dia de burlas a idosos nos últimos cinco anos”

- “Vacinas de porta aberta: PJ investiga ‘happy hour’ para maiores de 18 e task force critica indisciplina”

- “Alfândega: IVA a 23% para todas as pequenas encomendas que vêm de fora da Europa”

- “Educação: Mais de 11.500 professores com melhores salários”

- “Parlamento: Nove deputados arguidos por declararem morada falsa”

- “Guimarães: Empresa de Famalicão compra têxtil Coelima”

- “Dinheiro Vivo: Portugal entre os que mais ganham com a bazuca”

- “Porto: Nova travessia no Douro retira carros da ponte Luís I em 2025”

- “Caderno ataque: ‘Deste um passo em frente. Estás a ir além dos golos e recordes.’ Antigos treinadores dos craques dão conselhos para vencer a Bélgica”

- “Euro 2020: Estado do relvado preocupa seleção”

Diário de Notícias:

- “Restaurantes pedem apoio a fundo perdido ou não aguentam mais um inverno”

- “Hungria: Lei anti LGBTI de Orbán é gota de água para a UE?”

- “Fraude: Vice-almirante quer consequências para ‘ato de indisciplina’ na vacinação covid”

- “Ferro Rodrigues insiste em Sevilha, mas Marcelo já pondera não ir ao jogo”

- “UE: Costa ‘incrivelmente bem-sucedido’”

- “João Ferreira e o futuro pós-autárquicas: ‘O que virá depois, depois se verá’”

- “Férias de autocaravana: ‘As pessoas devem ir para onde são bem recebidas. Eles é que perdem”

- “Os herdeiros de Bordallo: Os artistas contemporâneos que criam inspirados por Raphael Bordallo Pinheiro”

- “Brunch com - Lorenzo Herrero: noMenu, a empresa que estreou comida levada à porta, vira Please, com muito gosto”

- “Ciclismo: O Tour é uma questão eslovena e será preciso pedalada para os vencer”

Nascer do Sol:

- “Entrevista a Gouveia e Mello, oficial, aventureiro e sedutor: ‘Faço o que tiver de fazer e sou impiedoso com os malandros’”

- “Estado passa dados dos contribuintes portugueses a empresa estrangeira”

- “PS pede vice-primeiro-ministro a António Costa”

- “Aborto: Parlamento Europeu quer acabar com objeção de consciência”

- “A história do iate na marina de Cascais à venda por 169 milhões”

- “Vítor Costa, pres. Turismo Lisboa: ‘Não podemos estar sempre a depender do que Boris Johnson decide’”

- “Em Coimbra: Último livro junta ‘amigo’ Marinho Pinto e José Sócrates”

- “Autárquicas: Águeda bate recorde dos candidatos trânsfugas”

- “Inês Pedrosa: ‘Ainda bem que o jornalismo se afastou de mim’”

Correio da Manhã:

- "'As minhas filhas vão morrer à fome'; Viúva desesperada conta ao CM; Vítima de acidente da A6; Trabalhador atropelado por carro de ministro; Ninguém do Estado perguntou à família se precisava de ajuda; Nuno Santos, 43 anos, era o sustento da mulher e das duas meninas"

- "Tony Carreira já recupera em casa; 'Não tem sido fácil a minha vida', diz após sair do hospital de Faro; Neta conforta cantor"

- "Pandemia: Justiça abre 216 inquéritos por batota; Matriz de risco do país no vermelho"

- "Vacinação indevida de Kika Cerqueira Gomes leva a demissão de diretora"

- "Défice ultrapassa mil milhões por mês"

- "Jovem violada pelo pai enquanto dormia"

- "3.542 professores vão progredir de escalão"

- "Bilhetes em Sevilha custam mais de mil euros"

- "Vieira e Mendes definem plantel do Benfica"

- "No Seixal incertezas no regresso das águias"

- "FC Porto: Corona em risco de sair"

- "Sporting: Ultimato por Ricardo Esgaio"

A Bola:

- "Isolado mas moralizado, Vinícius cumpre quarentena mas já sabe que será forte aposta de Jesus"

- "Gil Dias com cláusula de €60 milhões; Extremo assinou até 2026"

- "FC Porto: Morelos aconselha-se com Diaz e Uribe"

- "Seleção nacional: 'Sou possante e utilizo o meu corpo para jogar', Renato Sanches confiante para Sevilha"

- "Sporting: €29 milhões para cinco reforços, Plano de mercado já está definido"

- "V. Setúbal: Obikwelu será administrador da SAD"

O Jogo:

- "Arranque, ausências e reforço, Benfica, Braga e V. Guimarães começaram a preparar a nova época"

- "MotoGP: Miguel Oliveira terceiro mais rápido"

- "FC Porto: Loum pode facilitar Filipe Soares, Lázio junta-se à corrida por Pezzella"

- "Euro 2020, 'Estamos obrigados a ganhar o Europeu', Vercauteren, ex-treinador do Sporting revela a O Jogo sentimento da Bélgica"

- "Sporting: Besiktas tenta Sporar"

Record:

- " Sporting: Ugarte acelera; SAD vê como prioritária a construção do uruguaio"

- "Benfica: Águia espera sim de Nzonzi; Acordo nas mãos do jogador"

- "Benfica: A pedido de Jesus, Gil Dias assinou até 2026"

- "FC Porto: Morelos ainda muito caro; Falta de vendas trava reforço"

- "'Sou um jogador possante', Renato Sanches assume"