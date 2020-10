Jornal i:

- “’Nem as chefias nem os trabalhadores da Função Pública estavam preparados para o teletrabalho’, entrevista ao economista Eugénio Rosa”

- “O que nos vai trazer o inverno?”

- “SEF perde rasto a migrantes ilegais que entraram pelo Algarve”

- “Covid-19: Número de casos detetados duplicou em setembro”

- “Presidenciais: PAN apoia Ana Gomes por ser progressista”

- “Audiências: Informação da TVI abaixo das expectativas”

- “Chega admite pedir a destituição de Ferro Rodrigues”

Correio da Manhã:

- “Vieira convida 22 juízes para jogo do Benfica: Magistrados na tribuna presidencial da Luz”

- “Sporting-Lask Linz (1-4): Leão humilhado fora da Europa”

- “Histórias de ladrões com azar em Portugal”

- “Marroquinos em Tavira: Migrantes fogem através de árvore”

- “Hacker: Acordo com PJ garante proteção a Rui Pinto”

- “Liga dos Campeões: Dragão calha em grupo português”

- “Novas admissões: Mulheres em maioria na Polícia Judiciária”

- “Desfasamento: Transportes impedem mudança de horário”

- “Telemóveis: Pressão americana não trava leilão da rede 5G”

Público:

- “Banco de Portugal tinha poderes para afastar Salgado do BES um ano antes do colapso”

- “Mudança nos contratos públicos abre porta à corrupção, avisa TdC”

- “Novo apoio: Os 63 euros que separam o Bloco do Governo”

- “MAAT: André Cepeda mostra-nos a cidade que explorou, qual estrangeiro, durante três anos”

- “Condenação das messes não obriga firmas a deixar funções”

- “Governo só criou 64 novas camas para universitários”

Jornal de Notícias:

- “Metade das famílias sem ajuda para pagar contas”

- “UEFA Champions League: Liga dos portugueses”

- “Europa: Rio Ave só tombou com o Milan ao 12.º penálti”

- “Migrantes usam lençóis como corda e fogem de quartel”

- “Espanhóis vão controlar transportes no Grande Porto”

- “Trabalho: Assistência aos filhos impede mudanças nos horários”

- “Covilhã: Motorista evita tragédia em autocarro cheio de crianças”

- “Coimbra: Alarmes falsos nas redes sobre ataques a mulheres”

- “Ministério põe travam no takeaway nas escolas”

Negócios:

- “Guerra nos ‘spreads’ esmaga juros da casa”

- “Fernando Medina: ‘Limite à circulação na Baixa e Chiado avança no próximo mandato’”

- “Europa anseia por Joe Biden, mas o tempo já não volta atrás”

- “Escolas têm de preparar os alunos para a imprevisibilidade do mundo: Entrevista Ilídia Cabral”

- “A pandemia trouxe uma alimentação mais saudável?”

- “Oliveira, a família que teceu a Riopele”

- “Pedrosa deixa TAP com planos para voltar”

- “Teletrabalho não vai ser obrigatório, diz Governo”

- “Bial investe 111 milhões na prevenção de Parkinson”

O Jornal Económico:

- “Banca quer alterar imposto sobre setor para financiar Novo Banco”

- “Salário mínimo nacional pode passar a depender também da produtividade”

- “Pedrosa: ‘Voltarei a tomar o meu lugar no ‘board’ da TAP’”

- “Universidades: Sindicato do Ensino Superior propõe 4.000 reformas antecipadas no OE2021”

- “Câmara do Funchal investe mais do que Governo Regional no primeiro semestre”

A Bola:

- “Sporting-Lask (1-4): Laskados: Leões estão fora da Europa após serem goleados e humilhados em casa”

- “Benfica: Carlos Vinícius viaja hoje e rende já 3 milhões”

- “Benfica: Vertonghen em dúvida para o Farense”

- “FC Porto: Marselha, Olympiakos e Man. City na Champions”

- “FC Porto: Marchesín em dúvida para o Marítimo”

Record:

- “Leão humilhado: Goleada em Alvalade dita adeus à Europa”

- “Rio Ave-Milan (2-2): Campeões do azar”

- “Benfica: Licença para Vinícius”

- “FC Porto: ‘Pepê faz lembrar Conceição’, Doriva analisa alvo portista”

- “Minhotos negoceiam Lucas Veríssimo”

- “Volta a Portugal: Joni Brandão ganha na Torre”

O Jogo:

- “Rio Ave-Milan (2-2): Até à última gota: Vila-condenses estiveram a segundos do apuramento e só se renderam ao 24.º penálti de desempate”

- “Sporting-Lask (1-4): Leão em choque”

- “FC Porto: Agora sim: Martínez fechado”

- “FC Porto: Uma Champions entre portugueses”

- “Benfica: Empréstimo de Vinicius rende 3 M€”

- “Seleção: Quatro regressos na lista de Santos”

- “Volta a Portugal: Joni Brandão vence na Torre”